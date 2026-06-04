La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que repartirá 800 millones a las comunidades autónomas para comprar los más de «111.000 pisos turísticos ilegales» que hay repartidos por todo el territorio español con el fin de incluirlos en su parque público de vivienda asequible.

«Hay que recuperar vivienda que está siendo usada para fines distintos al de la vida. Y me estoy refiriendo a las viviendas turísticas. Hay 111.000 viviendas turísticas ilegales repartidas por todo el territorio. Tenemos los recursos, y los acabamos de poner a disposición de las comunidades autónomas, para que estas viviendas sean recuperadas», ha comunicado Rodríguez.

En este sentido, ha apuntado que esa recuperación podrá llevarse a cabo «bien a través de la compra o bien a través de la cesión de los particulares». Es decir, la ministra contempla la posibilidad de que algunos propietarios regalen sus pisos al Ministerio de Vivienda.

«En el mes de julio, las comunidades van a recibir del ministerio de Vivienda 800 millones de euros. Hemos condicionado las ayudas porque, si no, las viviendas no terminan para la finalidad que queremos», ha continuado en un evento organizado por la Cadena SER.

«El parque público de vivienda que estamos construyendo tiene que ser de carácter público, estar protegido para siempre y, en el caso de la movilización de viviendas para alquiler, tener precios asequibles para que nadie tenga que destinar más del 30% de su renta a pagar el alquiler».

Plantea que los ciudadanos cedan su casa

Rodríguez ha puesto en valor la posibilidad de cesión de las viviendas, un modelo que, según el Ejecutivo, permitiría a los gobiernos poner la vivienda vacía a disposición de la ciudadanía y a su vez da «garantías» al propietario.

«Hay mucho miedo en alquilar la vivienda», ha reconocido por primera vez la ministra mientras animaba a que «todo el mundo a que alquile su vivienda y a que lo haga a precio asequible, porque además tiene estas ayudas y estas garantías públicas para poder hacerlo».

Por tanto, Rodríguez ha subrayado su deseo de que con los fondos del plan estatal «se hagan buenas cosas», como la recuperación de vivienda inmovilizada o de alquiler turístico, pero ha insistido en que «hay que reclamar esa voluntad» a las comunidades autónomas.