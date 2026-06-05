Dos sudamericanas hacen un ‘simpa’ de cervezas y una pizza en un bar de Mallorca y acaban cazadas por las cámaras

El uso de la picaresca para intentar marcharse sin abonar la cuenta en los locales de restauración sigue estando a la orden del día, aunque esta vez la tecnología se ha convertido en el peor enemigo de los infractores. El último episodio de este tipo ha tenido lugar en la conocida localidad turística de Santa Ponsa, en el municipio mallorquín de Calvià, donde dos mujeres han sido pilladas in fraganti tras protagonizar un intento fallido de ‘simpa’.

Los hechos ocurrieron en un bar durante una jornada que parecía transcurrir con total normalidad en la zona. Las dos jóvenes, de origen sudamericano, se sentaron en una de las mesas de la terraza del establecimiento dispuestas a disfrutar de la tarde. Según consta en el tique de la consumición, al que ha tenido acceso OKBALEARES, las clientas pidieron una pizza y tres cervezas.

Sin embargo, lo que los camareros y el dueño del local no podían imaginar es que las intenciones de las mujeres distaban mucho de pagar por el servicio.

Tal y como se puede observar detalladamente en las imágenes grabadas, las protagonistas consumieron todo lo que habían solicitado sin levantar ninguna sospecha.

Tras terminar la comida, esperaron pacientemente el momento idóneo: aguardaron varios segundos hasta que los empleados se despistaron o miraron hacia otro lugar. Acto seguido, apuraron el último trago de cerveza, se levantaron apresuradamente y salieron corriendo del lugar sin abonar un solo euro.

Lo que las fugitivas no tuvieron en cuenta es que el establecimiento contaba con un sistema de vigilancia. Una cámara de seguridad registró con total nitidez cada uno de sus movimientos, desde que se sentaron hasta su precipitada huida. Gracias a este valioso material audiovisual, que ya está en manos del propietario del bar, el hostelero podrá interponer de inmediato una denuncia formal ante la Guardia Civil, facilitando la plena identificación de las autoras de este presunto delito leve de estafa.