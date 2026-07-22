Pérez Llorca ya abona una ayuda de 80.000 € por cada fallecido en la DANA como la que reclamó a Sánchez

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca ya está abonando la ayuda de 80.000 euros a la que se comprometió el pasado 18 de febrero en las Cortes Valencianas para los familiares de las víctimas mortales de la trágica DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia. Pérez Llorca se comprometió, solo dos meses después de su toma de posesión, a abonar esas ayudas y reclamó a Sánchez que elevase, a su vez, las del gobierno de España por las víctimas mortales de la DANA hasta la cuantía de las del accidente ferroviario de Adamuz.

Cinco meses después, en cifras de la propia Administración, la Generalitat Valenciana ha pagado 7,11 millones de un total de 17,28 millones, correspondientes a la concesión de 469 subvenciones dirigidas a familiares de víctimas mortales de la riada. Las citadas ayudas han sido solicitadas por los familiares de 216 de las víctimas mortales, sin que los familiares de las otras 15 víctimas mortales lo hayan hecho, según ha explicado la Generalitat Valenciana.

Tal como en su día publicó OKDIARIO, el presidente valenciano efectuó aquel anuncio apenas unos días después de que él mismo pidiera al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, que rectificase y otorgase una indemnización para las víctimas mortales de la riada de Valencia similar a la que Sánchez había concedido a los familiares de los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz, en Córdoba, cosa que por parte del Gobierno de Sánchez no se había producido sin que ni los socialistas valencianos ni Compromís protestasen por ello.

En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez había otorgado en su día una indemnización para los familiares de los fallecidos en la DANA de unos 72.000 euros. Muy alejada de los 210.000 euros concedidos a los familiares de cada muerto en Adamuz. Ya entonces, Pérez Llorca advirtió al respecto que: «Con eso no se juega. Con eso no puede jugar ningún gobierno».

Las citadas ayudas de la Generalitat Valenciana tenían y tienen por objeto «dar un paso más en la contribución a paliar los daños de una catástrofe sin precedentes», porque, según ha sentenciado: «Creo que es de justicia y creo que es necesario hacerlo», según explicó Pérez Llorca en el transcurso de la sesión de control al president el pasado febrero.

De facto, esas ayudas nacieron como línea de apoyo para atender las necesidades de los familiares de las víctimas de la riada y, según ha explicado el comisionado de la Generalitat Valenciana para la Recuperación, Raúl Mérida, el compromiso del Consell era el de agilizarlas lo máximo posible.

Así, el anuncio de Pérez Llorca en las Cortes Valencianas se plasmó en el decreto 23/2026, de 20 de febrero del Consell, que establecía una cantidad de 80.000 euros por víctima mortal. Esa cifra se distribuye entre los beneficiarios que acrediten su derecho conforme a lo establecido en la normativa, lo que explica las 469 solicitudes frente a las 216 víctimas.

Los beneficiarios pueden ser el cónyuge no separado legalmente o la persona con quien la víctima mantuviera una relación análoga de afectividad; los hijos de la persona fallecida; los hijos que, no siéndolo del fallecido, lo fueran de su cónyuge o pareja y, en su defecto, padres, abuelos o hermanos.

Estas ayudas directas son compatibles con otras subvenciones o indemnizaciones procedentes de administraciones públicas, entidades privadas o compañías aseguradoras y están exentas de tributación en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, lo que se conoce como IRPF.

Este martes, Raúl Mérida ha expresado que las citadas ayudas «no pueden reparar una pérdida tan devastadora como la de un ser querido», pero «sí representan un respaldo económico destinado a aliviar las dificultades que muchas familias han tenido que afrontar y a favorecer su seguridad y estabilidad financiera».