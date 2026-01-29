Llorca reclama a Sánchez que equipare la indemnización de las víctimas de la DANA a las de Adamuz

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha pedido este jueves al Gobierno del socialista Pedro Sánchez que rectifique y otorgue una indemnización para las víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre de de 2024 en Valencia similar a la que ha concedido a los familiares de los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz, en Córdoba. En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez había otorgado en su día una indemnización para los familiares de los fallecidos en la riada de Valencia de unos 72.000 euros. Muy alejada de los 210.000 euros concedidos a los familiares de cada muerto en Adamuz. De facto, el presidente valenciano ha solicitado una equiparación entre ambas indemnizaciones. Llorca ha advertido al respecto que: «Con eso no se juega. Con eso no puede jugar ningún gobierno».

Pérez Llorca se ha manifestado así en unas declaraciones efectuadas en la entrega de los premios de regadío valenciano: «Creo que eso exige una inmediata rectificación. Y que la indemnización que tienen que cobrar los familiares de las víctimas de la DANA tiene que ser similar a la que cobren los familiares de las víctimas del accidente del tren».

Pérez Llorca ha calificado ese agravio entre unas víctimas y otras por parte del Gobierno de España como «algo muy lamentable. No puedo entender como puede haber víctimas de primera o de segunda. O como se puede diferenciar una víctima si ha fallecido en un accidente de tren o ha fallecido a consecuencia de la DANA. Me parece una vergüenza».

El presidente valenciano ha señalado que «no hay palabras que lo expliquen». Y ha situado como prueba de ella que Diana Morant, que es ministra del Gobierno «no ha sabido explicarlo». Pérez Llorca ha recordado que Diana Morant, en unas manifestaciones efectuadas también este jueves en Chiva, en Valencia, «ha señalado en su respuesta que habrá que preguntarle al Gobierno de España».

A este respecto, el presidente del Consell señalado, en referencia a Diana Morant, que «no sé si en algún momento ha olvidado que ella forma parte del Gobierno de España. Me ha recordado a la Diana Morant de Guardamar del Segura, que cuando le preguntaron por el derribo y las demoliciones de las casas que están afectadas en la costa, contestó que no sabía nada». «No se puede decir que no se sabe nada cuando formas parte del Gobierno», ha concluido Pérez Llorca.

Las reclamación de Pérez Llorca al Gobierno de Sánchez para que rectifique en esta cuestión se ha producido horas después de que Diana Morant, en su caso en la localidad valenciana de Chiva, sostuviese, en torno a la existencia de un agravio hacia las víctimas de la DANA respecto a las de Adamuz en materia de indemnizaciones que: «No puedo responder con demasiado detalle, porque no conozco con profundidad. Imagino que, a esta pregunta, el Gobierno de España contestará como corresponde, de manera técnica y rigurosa», tal como ha publicado OKDIARIO.

Esa respuesta, ha generado la inmediata contestación del PP en las Cortes Valencianas, donde la portavoz adjunta de los populares, Laura Chuliá, tal como también ha publicado OKDIARIO, ha señalado que: «Es una vergüenza que para el PSOE los valencianos valgan tres veces menos que los demás».