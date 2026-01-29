Morant ignora por qué su Gobierno indemniza el triple a una víctima de Adamuz que a otra de la DANA

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ignora porque el Ejecutivo del que ella forma parte indemniza el triple a una víctima del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que a otra de la DANA de Valencia. Esta última, con el trágico saldo de 230 muertos. En concreto, las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de Adamuz alcanzan los 210.000 euros, frente a los 72.000 a cada uno de los fallecidos en la riada.

Así, se desprende de las manifestaciones de la propia Diana Morant en la localidad valenciana de Chiva. A la pregunta en torno a los criterios seguidos para establecer tan notable diferencia entre unas y otras, Diana Morant ha manifestado que «no puedo responder con demasiado detalle, porque no conozco con profundidad. Imagino que, a esta pregunta, el Gobierno de España contestará como corresponde, de manera técnica y rigurosa».

Diana Morant ha agregado que «creo que sí existe la diferencia entre un fallecido o una víctima por una circunstancia de una emergencia de Protección Civil, y ahí es Protección Civil quien responde, y conforme está estipulado por ley son las indemnizaciones que recoge la ley», para añadir a continuación que «hubo unas condiciones por parte del Gobierno de España que mejoraron las que están establecidas por ley con criterio general. Y, en este caso, es un accidente ferroviario. De manera, que la cobertura legal es otra». Morant ha insistido en que «tampoco lo conozco con demasiada profundidad. Y no me gustaría hacer una declaración que no estuviera dentro del rigor».

Luego, en su explicación como respuesta a una repregunta sobre este mismo tema, Morant se ha referido no a las indemnizaciones por las víctimas de DANA, sino a que las infraestructuras municipales dañadas en la riada el Ejecutivo las cubrió al 100%, aunque la ley marcaba el 50%, lo que no era el tema, porque de lo que se hablaba era de personas y no de infraestructuras. Para añadir, a continuación que lo mismo sucedía con el consorcio de compensación de seguros. «Si hablamos de confrontar normas distintas, no tengo respuesta, pero el Gobierno siempre está dispuesto a mejorar y hacer análisis de lo que sea necesario».

El tono de Morant y el cuidado que ha llevado en cada palabra de su respuesta dista mucho de lo implacable que la ministra y secretaria general de los socialistas valencianos cuando de quien se hablaba era del Gobierno valenciano, con el que se ha mostrado implacable en cada declaración.

Se da la circunstancia de que Chiva, la localidad en que Diana Morant ha efectuado estas manifestaciones, donde ha acudido para visitar las obras del barranco del Poyo, tiene ahora alcalde socialista a consecuencia de moción de censura presentada sólo dos días antes de la DANA, que la izquierda no paralizó ni aplazó a pesar de las trágicas consecuencias de la riada. El procedimiento de esa moción no se detuvo por la catástrofe. Y el 12 de diciembre de 2024, el socialista Ernesto Navarro se convirtió en nuevo alcalde de la localidad. Habían pasado sólo 44 días de la catástrofe y 46 desde que se presentó la moción.