El PSOE usa la citación como testigo de Feijóo para atacar al PP por la DANA: «Paseíllo en los juzgados»

El PSOE valenciano utiliza las citaciones al presidente y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al actual presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y al actual presidente del PP en la provincia de Valencia, Juan Francisco Pérez Llorca, para atacar al PP por la DANA en un vídeo que los socialistas han subido este domingo a su perfil de X, antes Twitter, acompañado de un breve texto: «El paseíllo del PP en los juzgados de la DANA. ¿Será Mazón el siguiente?». Obvian los socialistas que como testigos también hicieron su paseíllo particular por ese mismo juzgado, el de Instrucción 3 de Catarroja, la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Bernabé, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. La CHJ es un organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que el día de la DANA dirigía la también socialista, Teresa Ribera.

En el citado vídeo, elaborado con infografías e imágenes de los políticos populares, los socialistas nombran a Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa, como «consellera de Justicia e Interior», a pesar de que Pradas fue destituida poco después de la tragedia y no fue declarada como investigada hasta tiempo después. Lo mismo ocurre con el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, también investigado, al que se cita como «Secretario autonómico de Seguridad y Emergencias», cuando hace casi un año que no ocupa ese cargo.

En el vídeo, también aparece la imagen de José Manuel Cuenca. Este último, era el Secretario Autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación. Y compareció como testigo, aunque no se le cita así, sino como como «Mano derecha de Mazón».

A continuación, sobre una foto de Carlos Mazón, aparece la pregunta: «¿Quién será el siguiente?». También sobre la imagen de Mazón, los socialistas señalan: «230 fallecidos ¿un responsable?». Es decir, un señalamiento a Carlos Mazón que hasta la fecha no está investigado en la causa y que ha dimitido de motu propio. Para, finalmente, mostrar el logo del PSPV-PSOE. El PSPV-PSOE son las siglas del Partido Socialista del País Valenciano, cuya secretaria general es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.