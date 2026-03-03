Vicente Gil analiza el cuarto día de la Operación Furia Épica con el teniente general Gan Pampols; el capitán Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel; Daniel Lacalle, economista y Marta Torres, periodista de Internacional de OKDIARIO.

Israel y EEUU bombardean la Asamblea de Expertos en Qom y Teherán que tiene que elegir al sucesor de Ali Jamenei.

Israel y EEUU golpean masivamente posiciones de la Guardia Revolucionaria, del Basij, lanzaderas móviles de misiles, la TV del régimen e instalaciones del programa nuclear.

Irán responde hostigando bases y embajadas de EEUU en Oriente Medio y objetivos de Reino Unido y Francia en la región.

Israel entra en el sur del Líbano para neutralizar a Hizbulá.

Alemania, Francia y Grecia despachan buques y aeronaves a la zona.

Trump estalla contra Sánchez, le llama «aliado terrible» y ordena congelar el comercio bilateral entre España y EEUU.

Las pérdidas económicas para España de la postura de Sánchez pueden ser incalculables.

Marruecos se frota las manos en el Estrecho de Gibraltar.