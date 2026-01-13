Morant fulmina a uno de los aspirantes que se retiró para que ella liderara el PSPV ayudada por Cerdán

La actual secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha retirado la coordinación de los diputados del PSPV en el Congreso al ilicitano Alejandro Soler. Su relevo es la valenciana Carmen Martínez. Alejandro Soler fue uno de los dos aspirantes a la secretaria de los socialistas valencianos que se retiraron tras la mediación del ex secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, para dejar el camino libre a Diana Morant. Ahora, Morant lo deja fuera del ámbito de influencia.

Además, Morant ha llevado a cabo un relevo en el grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, al retirar la condición de portavoz adjunto en las Cortes Valencianas al ex presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y relevarlo por la diputada Mayte García, del municipio de Alfaz del Pí, en la comarca de la Marina Baja de Alicante.

Mayte García pertenece a la misma localidad de la que es alcalde el también socialista Vicente Arqués, Alfaz. Este último, es, además, portavoz socialista en la Diputación de Alicante. Mayte García es, también, secretaria general del PSPV en la comarca de la Marina Baja. Es decir, la misma comarca a la que pertenecen, tanto el actual presidente de la Generalitat Valenciana y ex alcalde de Finestrat, el popular Juan Francisco Pérez Llorca, como el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, el también popular Toni Pérez.

El relevo de Alejandro Soler como coordinador de los diputados socialistas valencianos en el Congreso lo toma Carmen Martínez. Se trata de la ex alcaldesa de la localidad valenciana de Quart. Martínez ocupó el puesto número 3 de la lista del PSPV al Congreso que lideraba Diana Morant y cuyo número 2 era José Luis Ábalos.

Carmen Martínez es la presidenta de la comisión de la DANA en el Congreso de los Diputados. Es decir, la comisión en la que la izquierda protagonizó un auténtico linchamiento del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en su comparecencia el pasado 20 de noviembre, tal como entonces denunció OKDIARIO.

Aquel día, Carlos Mazón tuvo que soportar que el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, le llamara «inútil y mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata», sin que Carmen Martínez, que era quien ostentaba la presidencia de esa comisión parlamentaria, hiciera lo más mínimo por detener esa catarata de insultos.

Cuatro días más tarde, el 24 de noviembre de 2025, y en esa misma comisión de la DANA, la ahora sustituta de Alejandro Soler como coordinadora de los socialistas valencianos en el Congreso retiró a Vox 4 minutos y 59 segundos del tiempo de su intervención.

El hecho se produjo cuando el diputado de Vox, el también valenciano Ignacio Gil Lázaro, preguntó a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, si tenía algo más que añadir. Carmen Martínez cortó la respuesta de Susana Camarero, alegando que no había consideraciones que añadir. Y a pesar de que Gil Lázaro insistió en que esa era su pregunta y pidió que se le permitiera reformularla, la diputada socialista dio por concluido el tiempo de intervención de Vox. Le restaban 4 minutos y 59 segundos.