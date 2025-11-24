La presidenta socialista de la comisión de la DANA en el Congreso deja a Vox 5 sin minutos de su tiempo

La presidenta de la comisión de la investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados, la socialista Carmen Martínez, ha retirado a Vox 4 minutos y 59 segundos del tiempo de su intervención, cuando el diputado de esa formación, el también valenciano Ignacio Gil Lázaro, ha preguntado a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, si tenía algo más que añadir. Carmen Martínez ha cortado la respuesta de Susana Camarero, alegando que no había consideraciones que añadir. Y a pesar de que Gil Lázaro ha insistido en que esa era su pregunta y ha pedido que se le permitiera reformularla, la diputada socialista ha dado por concluido el tiempo de intervención de Vox. Lo que ha motivado la «más enérgica protesta» del diputado de Vox.

Hasta ese momento, Gil Lázaro, había puesto sobre la mesa con un interrogatorio concreto y directo todas las carencias del Gobierno de Pedro Sánchez en el día de la riada de Valencia: el 29 de octubre de 2024. La secuencia de lo sucedido es la que refleja el vídeo que ilustra esta información.

Carmen Martínez fue la número 3 en la lista al Congreso por Valencia que lideró Diana Morant, actual secretaria general del PSPV-PSOE. En concreto, iba exactamente después de José Luis Ábalos. Ahora, Carmen Martínez preside la comisión de la DANA en el Congreso de los Diputados.

En una comisión de investigación en la que diputados de la izquierda e independentistas han llegado a menospreciar al compareciente, en el caso del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con un «no me interesa su respuesta». Vox ha visto como la presidenta lo dejaba sin 4 minutos y 59 segundos de intervención. Ha sucedido en los compases finales de interrogatorio en que Vox ha puesto su acento en la mala gestión del Gobierno de España a través de preguntas directas y claras a Susana Camarero. Pidiendo y obteniendo de Susana Camarero, la inmensa mayoría de las veces, una respuesta de sí o no.

Las preguntas de Gil Lázaro han llegado a un punto en que el diputado de Vox ha manifestado que eso era todo, con la coletilla de un «si no tiene usted nada más que añadir», que se puede entender perfectamente como ¿hay alguna aclaración o puntualización respecto a lo manifestado que quiera usted agregar?, pero no ha sido el caso. Porque la presidenta de la comisión no sólo ha rechazado esa cuestión, sino que ha arrebatado a Vox el tiempo que le restaba, alegando que ya había terminado su intervención. Y ello, a pesar de que Gil Lázaro ha querido reformular la pregunta y continuar para aprovechar ese tiempo que aún le restaba.

Como se ve en el vídeo, Susana Camarero se dispone a responder a Gil Lázaro, cuando Carmen Martínez la interrumpe. La vicepresidenta del Consell manifiesta a la presidenta de la comisión de investigación que el diputado de Vox le ha hecho una pregunta. Y Martínez le responde: «No hay consideraciones. No ha hecho ninguna pregunta. No tiene usted que contestar».

Gil Lázaro interviene. Y alega que como le quedan 4 minutos y 59 segundos va a continuar. Y la presidenta de la comisión le corta: «Usted ha acabado la intervención», a lo que el representante de Vox responde con contundencia y claridad: «No. Yo tengo 4 minutos y 59 segundos. Usted me ha hecho una precisión técnica». Y Carmen Martínez interviene de nuevo: «Usted ha dicho: no tengo nada más que decir. Significa que usted ha acabado su turno. Si usted no ha hecho ninguna pregunta, la señora compareciente no tiene nada que contestar».

El diputado de Vox rebate a la presidenta de la comisión: «Se entiende que, salvo que usted quiera hacer otra consideración es una pregunta, salvo que la presidenta quiera manipular el tiempo del que yo dispongo». Es más, el Gil Lázaro añade: «Se entiende que he hecho una pregunta y deseo que la conteste la señora compareciente». Carmen Martínez se escuda en que Camarero tiene que responder «las preguntas completas, salvo que lo hubiera hecho usted de otra manera».

De un modo incomprensible, porque le restan a Vox 4 minutos y 59 segundos y ha manifestado su intención de continuar, la presidenta de la comisión añade: «Está acabado su turno». En ese momento, Gil Lázaro añade: «Protesto enérgicamente de la actuación de la presidenta».