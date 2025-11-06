La decisión del Gobierno del socialista Pedro Sánchez de no acudir a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre la DANA puede acabar en los tribunales. Así, lo ha advertido este jueves el portavoz de Vox en la Cámara autonómica, José María Llanos, a través del vídeo que aquí se reproduce. El mensaje que Vox transmite a Sánchez no puede ser más claro. Si Sánchez y los ministros citados por esa comisión no dan explicaciones en la sede parlamentaria valenciana «las darán en los tribunales».

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, su ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, han sido llamados a la comisión de investigación. Sin embargo, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ya deslizó este martes, como publicó OKDIARIO, que los representantes del Ejecutivo no acudirían.

Por contra, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón ha solicitado este miércoles comparecer a petición propia en esa comisión de las Cortes Valencianas. Mazón comparecerá previsiblemente en la sesión del próximo martes, 11 de noviembre.

En el vídeo que ilustra esta información y que Vox ha difundido a través de sus redes sociales, el portavoz de la formación en las Cortes Valencianas, José María Llanos, recuerda que los miembros del Gobierno llamados a la comisión de las Cortes Valencianas tenían que comparecer el día 11 «para dar explicaciones a los valencianos por su abandono, por su traición en la riada y en los días posteriores».

Llanos manifiesta en el vídeo que: «No hicieron las obras hídricas que hubieran evitado la gran mayoría de las víctimas mortales». El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas recuerda, además que: «Margarita Robles no envió al Ejército hasta más de cuatro días después, cuando en unas horas lo había enviado a ayudar a Marruecos».

Sobre Teresa Ribera, verbaliza José María Llanos que: «Se estaba preparando su examencito en Europa». Y sobre Pedro Sánchez, expresa que estaba «paseándose románticamente por la India». Por todo ello, José María Llanos sostiene que: «No quieren venir a dar explicaciones. No quieren dar la cara ante los valencianos, siguiendo con la traición desde el primer día».

Finalmente, José María Llanos advierte, en referencia a Sánchez, a sus ministros, a Teresa Ribera y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que «si no dan explicaciones ante los valencinos, en las Cortes Valencianas, las darán en los tribunales».