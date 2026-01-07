Illa contrata a 14 personas y gastará más de 3 millones para promover el catalán en el mundo digital

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, destinará más de 3 millones de euros a promover el uso de la lengua catalana en el mundo digital, a través de proyectos y programas que se vienen desarrollando desde 2025 y finalizarán en 2027, en un total de tres años. Para ello, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha creado 14 nuevas plazas de funcionarios o de interinos cuyo objetivo será situar en una posición de liderazgo a la lengua catalana dentro de la carrera digital.

Pese a que el Gobierno de Salvador Illa no ha logrado aprobar los presupuestos para Cataluña desde que llegara al poder, en 2024, el conseller de Política Lingüística del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Xavier Vila i Moreno, ha argumentado en una respuesta parlamentaria que «no podemos permitir que el catalán quede en un segundo puesto en la carrera digital».

Con el objetivo de «impulsar la presencia del catalán en estos entornos» y un presupuesto inicial de 2.133.815,13 €, más otros 350.000 € anuales durante tres años, para planes puntuales y otros programas específicos implantados, la Consejería pretende «liderar la incorporación del catalán en las tecnologías de la lengua».

La administración autonómica catalana, además, ha creado 14 nuevas plazas de funcionarios o de interinos (no especifica cuántos en cada modalidad) para desempeñar esa promoción del catalán en la vida digital, porque, según explica el conseller en la misma respuesta parlamentaria, los funcionarios ya adscritos a su consejería no podían asumir estas nuevas tareas.

A preguntas formuladas desde el Grupo Parlamentario del PP de Cataluña, el conseller Vila i Moreno profundiza en la declaración de intenciones y objetivos, pero evita abundar en la información sobre programas y contratos de personal. De hecho, no especifica, por ejemplo, nivel salarial o qué tipo de actuaciones específicas se han llevado a cabo en 2025 con los 350.000 € adicionales, más allá del presupuesto inicial.