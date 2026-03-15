El Gobierno niega vuelos de Begoña y su asesora pero viajaron juntas por España para promocionar la cátedra

Hace unos días, el Ministerio del Interior trasladó al juez Juan Carlos Peinado un listado de los viajes al extranjero de Begoña Gómez y su asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez. Concluyó que la mujer del presidente del Gobierno y su asistente no habían realizado ningún viaje internacional juntas. No obstante, ambas han viajado por toda España para promocionar la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez dirigía en la Complutense y en la que Álvarez se presentaba como «colaboradora», como reveló este periódico.

La documentación gráfica recopilada por OKDIARIO revela que la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno acompañó a la esposa de Sánchez a numerosos actos vinculados a sus negocios privados. Ambas están imputadas por malversación por la contratación de Álvarez, en 2018. Pese a su cargo en Moncloa, la investigación ha revelado que la asesora se ocupaba de numerosas gestiones relacionadas con la actividad de Begoña Gómez en la Complutense.

En febrero, el juez reclamó a Interior un registro de todos los vuelos realizados por ambas desde julio de 2018. Peinado pidió esta documentación después de que Gómez y Álvarez se negasen a entregar sus pasaportes y con la finalidad de comprobar si los viajes eran institucionales o para cuestiones «meramente privadas». Interior aportó un listado con 17 vuelos de la mujer de Sánchez al extranjero -durante los últimos cinco años- y dos de Cristina Álvarez. Ninguno de ellos coincidente.

Ese listado no incluye, por lógica, los vuelos realizados en las aeronaves oficiales, destinadas a los desplazamientos institucionales. Tampoco los viajes interiores.

Por ejemplo, la asesora acompañó a Begoña Gómez a la segunda edición de la Feria Presura para la Repoblación de la España Vacía, organizada por El Hueco, una plataforma a la que la esposa de Sánchez lleva años vinculada. La feria se celebró en Soria, del 9 al 11 de noviembre de 2018, es decir, apenas cuatro meses después del nombramiento de Álvarez como directora de Programas de la Presidencia.

En junio de 2019, viajaron juntas a Barcelona, a donde se desplazaron para asistir al evento Cuántica. Begoña Gómez participó en una charla organizada por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), organismo público de lucha contra el cáncer dependiente del Ministerio de Ciencia. Gómez fue presentada como «experta en el Tercer Sector, con más de 20 años desarrollando planes de captación de fondos para ONL», además de «co-directora del máster de postgrado en dirección de Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid».

En 2022, Begoña Gómez fue una de las ponentes del curso Rural 2030, nuevos liderazgos para la transformación positiva del medio rural, organizado por la Universidad de Andalucía y la Diputación de Huelva (PSOE), que se celebró en Arroyomolinos de León (Huelva). Con ella acudió su secretaria a cargo de La Moncloa. Ambas no dudaron en fotografiarse juntas disfrutando de un distendido almuerzo.

En febrero de 2023, acudieron a las jornadas de la Semana Mujer y Ciencia, organizadas por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

Álvarez llegó incluso a encargarse de gestionar la participación de Gómez en estas jornadas sobre ciencia, organizadas por un organismo financiado por el Gobierno y que entre sus actividades principales se encarga de la gestión y conservación de las colecciones paleontológicas y arqueológicas procedentes de las excavaciones de Atapuerca.

La conferencia de Begoña Gómez llevaba por título Mujer y Ciencia: Pilares de la Transformación Social y su presencia resultó especialmente llamativa en un programa marcado por la «ciencia», con conferencias sobre genética, arqueología o química y entre expertos en dichas materias. Álvarez se sentó en primera fila para asistir a la charla, en la que Gómez fue presentada como «directora de la cátedra» de la Complutense, que se dedicó a promocionar en varias ocasiones.