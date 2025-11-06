Begoña Gómez también se llevaba a la asesora a sus viajes para promocionar sus negocios en la Complutense

La labor de Cristina Álvarez como secretaria personal de Begoña Gómez en sus negocios privados no se limitó al envío de correos electrónicos para su cátedra, como ha reflejado el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Álvarez, directora de Programas de la Presidencia del Gobierno, también asistió a la mujer de Pedro Sánchez en sus viajes para promocionar sus actividades privadas en la Complutense. Así ocurrió, por ejemplo, el 6 de junio de 2019. Gómez y Álvarez se desplazaron a Barcelona para asistir al evento Cuántica, celebrado en el Centro de Cultura Contemporánea. La esposa del presidente del Gobierno participó como ponente en una charla organizada por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), organismo público de lucha contra el cáncer dependiente del Ministerio de Ciencia.

Gómez asistió al acto como directora del máster de Fundraising que por entonces dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. En el debate participó también la presidenta del organismo, María Blasco. Se trató de la presentación del proyecto del fotógrafo Chema Madoz y el científico Ignacio Cirac, dentro de la iniciativa CNIO Arte, organizada por el CNIO.

Lejos de asistir en un rol institucional, Begoña Gómez fue presentada como «experta en el Tercer Sector, con más de 20 años desarrollando planes de captación de fondos para ONL», además de «co-directora del máster de postgrado en dirección de Fundrasing de la Universidad Complutense de Madrid».

El organismo público contra el cáncer anunció asimismo la colaboración con dicho máster. De hecho, la mujer de Sánchez incluía el logo del CNIO en los folletos promocionales del título que hasta el curso pasado dirigió en la Complutense. La universidad, cabe recordar, canceló las titulaciones alegando falta de alumnos, además del daño reputacional a la institución por la investigación en curso.

Imputadas por malversación

Tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez están actualmente imputadas por malversación.

El reciente informe de la UCO sobre los correos electrónicos intercambiados entre el ex vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, y la asesora de Moncloa acredita que ésta se ocupaba de numerosas gestiones para la cátedra de Begoña Gómez, entre ellas, contactar con distintas empresas y entidades para lograr financiación. Álvarez se encargaba directamente de los convenios firmados por las empresas y organizaciones para patrocinar la cátedra de la esposa del presidente socialista.

Los investigadores también han recapitulado otras gestiones de las que se ocupó Álvarez, como una consulta a la Complutense sobre salarios, la organización de un congreso, la participación de Begoña Gómez en un curso de verano o la solicitud de una reunión con la asesoría jurídica de la universidad.

En sus viajes de negocios

Ahora se conoce, además, que Álvarez acompañaba a Gómez a sus viajes de negocios. En un auto conocido este miércoles, el juez Juan Carlos Peinado, de hecho, solicita a Moncloa las agendas de la esposa de Pedro Sánchez y de su asesora para que las analice la UCO, con el objetivo de «determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o sólo por la investigada Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de la otra investigada, Gómez».

Además, el juez solicita que aporten sus pasaportes para «precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizados por ambas».

En este sentido, reclama a la Secretaría General de la Presidencia que remita, de forma íntegra y detalladamente, toda la información relativa a los viajes de Álvarez sufragados con fondos públicos «entre el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018, hasta la fecha actual».

En su auto, Peinado rechaza la petición de las defensas y de la Fiscalía de archivar la causa.

Como ha ido revelando OKDIARIO, entre otras informaciones, la directora de Programas de La Moncloa llegó a presentarse como «colaboradora» de la cátedra de Gómez, y facilitaba su móvil de Presidencia del Gobierno para que las empresas contactasen con ella. Además, una foto publicada por este periódico prueba que incluso asistió a la firma del convenio de creación de la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno, en octubre de 2020, y que mantenía relación con los socios de Gómez en la Complutense, como un miembro más de su equipo.