El City de Guardiola vuelve a pinchar en casa y se aleja del Arsenal en Premier

El Manchester City de Pep Guardiola volvió a pinchar en el Etihad Stadium y se aleja del Arsenal en su carrera por volver a ganar la Premier League. El equipo citizen no pudo pasar empate contra el Brigton este miércoles y ya acumula tres empates consecutivos, los dos últimos como local.

El Manchester City empató a uno ante el Brighton en casa. Y eso que se adelantó en el marcador gracias a un gol de Haaland a los 41 minutos de partido, poco antes del descanso. Fue de penalti, pero el noruego sigue marcando goles.

Pero no fue suficiente, ya que el Brighton empató el partido a la hora de encuentro gracias a un gol de Mitoma. 22 remates totales, con solamente seis a portería, tuvo el equipo de Guardiola, que terminó empatando de nuevo en casa.

El poste salvó el 1-2 del Brighton, de nuevo de Mitoma, como antes había ocurrido en la otra portería al inicio del segundo tiempo, todavía con 1-0 a favor de los locales, en un remate de Bernardo Silva. Ya al final, Verbruggen adivinó la intención de Erling Haaland para negarle el 2-1 cuando el encuentro consumía, frenético, las esperanzas de victoria del City, que dispuso de oportunidades suficientes para ganar. No tuvo pegada.

Acumula el Manchester City tres empates consecutivos en Premier League, los dos últimos en casa ante el Brigton y Chelsea. Y ambos en apenas tres días en un calendario inglés más que comprimido. El tercer pinchazo fue en casa del Sunderland en un empate a cero.

Esto significa que el Manchester City se aleja del Arsenal en su carrera por ganar la Premier League. Los de Guardiola cierran la jornada 21 a cinco puntos del Arsenal con un partido más. Los gunners, que acumulan cinco victorias seguidas, pueden ponerse a ocho puntos de su máximo rival por el título si este jueves le ganan al Liverpool en el Emirates. Una gran oportunidad para los de Arteta de poder darle un gran bocado a la Premier.