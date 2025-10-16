Haaland apoya a Marcos Llorente en el uso de las gafas rojas y amarillas: «Bien hecho»

Marcos Llorente es uno de los futbolistas de moda por su peculiar estilo de vida y el uso de gafas amarillas y rojas con fines saludables. Pero tras una semana en la que el jugador del Atlético de Madrid ha concedido varias entrevistas con motivo del parón de selecciones y su convocatoria con España este miércoles tuvo que salir al paso por las críticas recibidas. Y varios futbolistas, incluido una estrella como Erling Haaland, le han apoyado.

Llorente defendió que nada de lo que dice se lo inventa ni es una «opinión personal» en un largo mensaje publicado en sus redes sociales. Haaland reaccionó contestándole de la siguiente manera: «Bien hecho». El jugador rojiblanco emplea estas gafas para protegerse de la luz azul de las pantallas, perjudicial para la vista a la larga.

«Yo utilizo gafas con cristales amarillos (especiales) durante el día cuando estoy en interiores. Y por la noche, si salgo o estoy expuesto a luces artificiales, uso gafas con cristales rojos. ¿Por qué? Porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían», aclaró Llorente.

«Tu retina y tu piel tienen receptores que detectan la luz y sus colores. Tu cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales. Si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal. Punto. No hay debate ahí», apuntó.

El fútbol apoya a Llorente

«Y sí, lo más grave ocurre por la noche, cuando alteras tu producción natural de melatonina. Y quizá pensás: ‘Bah, melatonina… ¿qué importa?’. Bueno, resulta que importa todo. La melatonina no solo te ayuda a dormir», zanjó el futbolista español.

Opiniones acerca de su forma de afrontar la vida, salud y alimentación hay de todos los tipos, aunque Haaland dejó muy claro que apoya su método. «Primero se ríe. Después preguntan. Y, por supuesto, terminan haciéndolo», dijo Gerard Deulofeu, ex del Barcelona y amigo de Llorente. También Koke, capitán del Atlético, le dijo lo siguiente: «Grande mi bro».