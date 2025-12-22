El Gordo de la Lotería de Navidad 2025
El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 se conocerá a lo largo de la mañana de este lunes 22 de diciembre. El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 está dotado con 400.000 euros por décimo, es decir, 20.000 euros por euro jugado.
Cuánto toca con el Gordo de Navidad
El primer premio de la Lotería de Navidad, también conocido como el premio Gordo de Navidad, está dotado con 400.000 euros al décimo, que después de pasar por Hacienda se quedaría en 328.000 euros netos por décimo.
Las terminaciones del Gordo en los últimos 20 años
Elegir un número de la Lotería de Navidad para algunos puede ser simplemente al azar pero hay quienes estudian las terminaciones del Gordo de los últimos años para saber cuál puede ser la más repetida y la que más posibilidades tenga de salir este año. Según datos oficiales de la Lotería Nacional, desde que se iniciara el Sorteo en 1812, la terminación que más ha salido ha sido el 5 en un total de 32 ocasiones y es éste el motivo por el que éste número suele ser uno de los más deseados. Estas han sido las terminaciones agraciadas con el Gordo de Navidad desde el año 2004:
- 2004 54.600
- 2005 60.657
- 2006 20.297
- 2007 06.381
- 2008 32.365
- 2009 78.294
- 2010 79.250
- 2011 58.268
- 2012 76.058
- 2013 62.246
- 2014 13.437
- 2015 79.140
- 2016 66.513
- 2017 71.198
- 2018 03.347
- 2019 26.590
- 2020 72.897
- 2021 86.148
- 2022 05.490
- 2023 88.008
- 2024 72.480