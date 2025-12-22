Lista oficial de premios de la Lotería de Navidad 2025: comprobar números y dónde ha tocado el Gordo

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 se celebra hoy, lunes 22 de diciembre, en el Teatro Real y como cada año trae una gran cantidad de premios que se van a repartir por todo el país dejando una alegría en millones de hogares. Aunque bien es cierto que todos esperamos que nuestro décimo lleve el número del Gordo, lo cierto es que en éste sorteo se reparten muchos más premios. El Gordo de Navidad del año 2024 cayó en el número 72480 y este año la expectativa está por las nubes porque todo el mundo espera tener en sus manos el décimo agraciado con 400.000 euros. Así que si todavía no sabes si tu décimo está premiado, consulta aquí la lista oficial de la Lotería de Navidad 2025 para saber qué números se han llevado premio.

Hemos recopilado todos los premios que pueden tocarte y el dineral que podrías embolsarte porque aunque no te toque el Gordo, créenos cuando te decimos que estos podrían cambiarte la vida.

Lista oficial y tabla de premios de la Lotería de Navidad 2025

Aquí podrás comprobar los premios de la Lotería de Navidad 2025 con la lista oficial de todos los números premiados en el sorteo extraordinario. Según vayan saliendo los números premiados, podrás ir viendo la tabla oficial de los premios de la Lotería de Navidad 2025.

Lista oficial de premios de la Lotería de Navidad 2024

Lista oficial de premios de la Lotería de Navidad 2023

El dinero que te toca en un décimo de Lotería de Navidad

El Sorteo de la Lotería de Navidad se celebra este 22 de diciembre de 2025 y los participantes están expectantes por conocer qué número se acabará llevando el gran premio del sorteo. Puede que el décimo que tienes ahora en casa sea el próximo Gordo de la Lotería de Navidad, pero debes recordad que este mítico sorteo otorga mucho más dinero para la ocasión.

Los premios más conocidos de la Lotería de Navidad son El Gordo de la Lotería, que es el gran premio del sorteo y a este le sigue el segundo y tercer premio de la lotería, que suman respectivamente 125.000 euros de premio al décimo y 50.000 euros. Los cuartos y quintos premios tampoco se quedan atrás y estos últimos están libres de pagar impuestos, pues su importe es menor a 40.000 euros.

Los premios de la Lotería de Navidad

Estos son los premios de la Lotería de Navidad y su premio por serie. Es esencial recordar que cada serie está compuesta por 10 décimos, por lo que el premio se dividiría entre los décimos premiados. En el caso de El Gordo de la Lotería de Navidad, el premio sería de 4 millones de euros a la serie, con un premio de 400.000 euros por décimo. Veamos toda la lista de premios de la Lotería de Navidad a continuación:

Premios de la Lotería de Navidad: cuánto toca

Premio Gordo: 4.000.000 euros

Segundo premio: 1.250.000 euros

Tercer premio: 500.000 euros

Cuarto premio: dos premios de 200.000 euros

Quinto premio: ocho premios de 60.000 euros

Pedrea: 1.794 premios de 1.000 euros

Números anterior y posterior al premio Gordo: dos premios de 20.000 euros

Números anterior y posterior al segundo premio: dos premios de 12.500 euros

Números anterior y posterior al tercer premio: dos premios de 9.600 euros

Centenas del primer, segundo y tercer premio: 297 premios de 1.000 euros

Centenas del cuarto premio: 198 premios de 1.000 euros

Con las dos últimas cifras del primero, segundo y tercer premio: 297 premios de 1.000 euros

Reintegro (el último número igual al primer premio): 20 euros.

A todos estos premios le podemos sumar además las participaciones, que se corresponden con las fracciones de los décimos que suelen hacer asociaciones u organizaciones. En función de lo pagado en nuestra participación o del número de participaciones que llevemos, nos tocará más o menos dinero con respecto al primer premio de la Lotería de Navidad.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería de Navidad?

Si has sido uno de los afortunados y te ha tocado algún premio, te recordamos que puedes cobrarlo desde esta tarde en las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado, siempre y cuando el importe no supere los 2.000 euros.

En caso de que la cuantía sea mayor, tendrás que acudir a una oficina bancaria asociada a Loterías y Apuestas del Estado para cobrar el dinero a partir del 23 de diciembre.

Los bancos en los que podrás proceder al cobro desde el 23 de diciembre son: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, Caixa Bank, Cajamar, Caja Sur BBK, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco. Cabe destacar que las entidades mencionadas no te podrán cobrar nada por realizar este tipo de gestiones.

En caso de que el ganador valide el décimo o el boleto premiado en una administración de loterías, tendrá que presentar el resguardo o el décimo de la Lotería de Navidad para solicitar su premio en el banco. En cambio, si la apuesta se valida a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado o en una de las aplicaciones oficiales, tendrás que presentar la siguiente documentación: la información requerida al completar el proceso de verificación documental de identidad, la información adicional a través del formulario de conocimiento adicional del jugador y la confirmación de la cuenta bancaria con su titularidad.

Asimismo, debes tener en cuenta que cuando el premio es compartido y la cuantía exige acudir a una entidad bancaria, tendrán que acudir al banco todos los titulares del premio de la Lotería de Navidad correctamente identificados. Si el grupo es numeroso y voluntariamente los agraciados así lo prefieren, pueden designar un representante para realizar las gestiones en nombre de todos. Este apoderamiento debe conferirse en documento público ante un notario.

Dónde cayó el Gordo de Navidad de 2023

El Gordo de Navidad de 2023 tocó en Albacete en los municipios de La Roda y San Pedro; en Alicante, en la capital, Benidorm, Elche, Santa Pola y Torrevieja. El Gordo también cayó en la provincia de Almería, en la capital y en los municipios de Campohermoso, Puente del Río, Pulpí, Vera, Vícar. Mientras que en Asturias el 88.008 ha tocado en Gijón, Llanes y Oviedo.

El Gordo también se vendió en Poyales del Hoyo (Ávila); Almendralejo, Cabeza del Buey, La Albuera, Olivenza y Zafra (Badajoz); Ca’n Picafort, Ciudadella de Menorca, Palma de Mallorca, Peguera, Pla de Na Tesa, Pollensa y Portal Nous Calviá (Islas Baleares).

En la provincia de Barcelona, el Gordo tocó en la Ciudad Condal, Badalona, Cornellá de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Manresa y San Vicenç dels Horts. También hay premiados en Plasencia, Rosalejo, Talayuela y Trujillo, ubicados en Cáceres.

El 88.008 se vendió también en los municipios gaditanos de Cádiz, Conil de la Frontera y Jerez de la Frontera. Asimismo, hay agraciados en Alcoceber y Castellón de la Plana (ambos en Castellón); Alcázar de San Juan (Ciudad Real); Fernán Núñez, Hinojosa del Duque, Iznájar, Puente Genil y Villarrubia (Córdoba); Almeiras, Cambre, La Coruña, Ledoño, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Santiago de Compostela y Val do Dubra (La Coruña); Gerona; Granada; en Villanueva de la Torre (Guadalajara).

El Gordo también tocó en Errenteria, San Sebastián y Zarautz (Guipúzcoa); Ayamonte, Huelva, Lepe y Palos de la Frontera (Huelva); Jaén; Arucas, Gáldar, Las Palmas de Gran Canarias, Pájara, Puerto del Carmen, San Francisco de Paula, San Nicolás de Tolentino (Las Palmas); Lérida; Lugo; Aranjuez, Madrid y Las Rozas de Madrid (Madrid); Málaga; Aljucer (Murcia); Pamplona (Navarra); Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Además, hubo agraciados en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Dos Hermanas, Écija, San Juan de Aznalfarache y Sevilla; Santa Cruz de Tenerife; Montblanc y Tortosa (Tarragona), Teruel, Casar de Escalona, Puente del Arzobispo y Toledo; Alaquàs, Alberic, Manises y Vilamarxant (Valencia) y los municipos de Cuarte de Huerva y Utebo en Zaragoza.