78.477, primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Comprueba aquí cuáles han sido los números agraciados con los cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025
Ya conocemos el primer cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 que ha ido a parar al número 78.477 y que está dotado con 20.000 euro al décimo. Aquí podrás comprobar si has sido agraciado con alguno de los dos cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025.
Cuánto toca con la Lotería de Navidad
Esta es la lista de todos los premios que tocan en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025:
- Primer premio, el Gordo: 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro que juegues o que hayas apostado. No olvides que hay que descontar lo que se lleva Hacienda y que son 72.000 euros (el 20% a partir de los 40.000 euros) de modo que en realidad ganas 328.00 euros.
- Segundo premio: 125.000 euros al décimo o 6.250 por cada euro que hayas apostando. Tienes que descontar lo que se lleva Hacienda que son 17.000 euros, por lo que ganarás en realidad 108.000 euros.
- Tercer premio: 50.000 euros al décimo o 2.500 por cada euro que hayas apostado. En este caso Hacienda te quitará 2.000 euros por lo que ganarás 48.000 euros.
- Dos cuartos premios: 20.000 euros al décimo o 1.000 por cada euro apostado. La cantidad es inferior a los 40.000 euros de modo que a partir de aquí ya no te toca nada.
- Ocho quintos premios: 6.000 euros al décimo o 300 euros por cada euro apostado.
- La pedrea: 1.794 premios de 100 euros al décimo, 5 euros por uno apostado.
El reintegro: premiado con 20 euros el gordo.
- Los premios por aproximaciones: 2.000 euros al décimo para los números anterior y posterior al Gordo; 1.250 euros para los números anterior y posterior al segundo premio; 960 euros por décimo a los números anterior y posterior al tercer premio.
- Centenas del 1º, 2º y 3º premio: 297 premios de 100 euros el décimo.
- Centenas de los 4º premios: 198 premios de 100 euros el décimo.
- Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premios: 297 premios de 100 euros el décimo.
