78.477, primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Ya conocemos el primer cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 que ha ido a parar al número 78.477 y que está dotado con 20.000 euro al décimo. Aquí podrás comprobar si has sido agraciado con alguno de los dos cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025.

Cuánto toca con la Lotería de Navidad

Esta es la lista de todos los premios que tocan en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025: