¿Ha acertado Benita (Maestro Joao) el número ganador del Gordo de la Lotería de Navidad 2025?

Benita Castejón -más conocida por el público como Maestro Joao, nombre que abandonó al hacer su transición- se ha tirado a la piscina para predecir el número ganador del Gordo de la Lotería de Navidad 2025, que da a los agraciados 400.000 euros por décimo (4 millones por serie). El bombo ha bendecido este lunes el número 79.432, vendido principalmente en Madrid y León.

La vidente no sólo se ha atrevido con el Gordo de la Lotería, sino que también ha asegurado conocer, antes del sorteo, las cifras de las terminaciones del segundo, tercer y cuarto premio. La predicción de Benita convenció tantísimo que hubo quien aseguro haber buscado el número para comprarlo.

La palabra del que fuera el Maestro Joao goza de fiabilidad para sus seguidores después de que el pasado año vaticinara que el 35.040 sería premiado con el Gordo, una profecía que se cumplió a medias: el número no dio los 4.000.000 euros, pero sí que resultó premiado, aunque con una cantidad bastante menor: 100 euros por décimo. Como se dice, menos da una piedra.

En esta ocasión, Benita aseguró que el número del segundo premio terminaría en 88, y se ha quedado cerca, dado que ha sido el 70.048; indicó que el tercero acabaría en 35, y ha patinado, ya que ha sido el 90.693; uno de los cuartos, auguró, terminaría en 56 (han sido el 78.477 y el 25.508).

El número más deseado, el del premio Gordo de la Lotería de Navidad, sería el 53.068, según los pronósticos de Benita. Ni de lejos. Pronóstico fallido. Este 2025, el número del Gordo ha sido el 79.432, que ha caído principalmente en Madrid y León.

Benita Castejón, que dijo con aparente seguridad «lo tengo mirado», la llevó a adquirir en una administración un décimo con el mismo número, tal y como mostró en el programa de radio en el que hizo público su vaticinio, Anda Ya.