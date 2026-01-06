Sorteo de la Lotería del Niño 2026 en directo hoy: a qué hora es, comprobar números premiados y cuántos premios hay

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, que se celebra hoy, martes 6 de enero, no sólo pone fin a las fiestas de Navidad, sino que también es la última esperanza para aquellos que no tuvieron suerte en la Lotería de Navidad que se celebró el pasado 22 de diciembre en el Teatro Real.

La Lotería del Niño reparte un total de 770 millones de euros en premios, por lo que esta será tu oportunidad de acabar las fiestas de Navidad con una suculenta cantidad de dinero que podría acabar en tu cuenta bancaria si tienes el número premiado. Además, es importante tener cuenta que aunque este sorteo es menos popular que el del 22 de diciembre, en realidad reparte más premios.

Comprobar la Lotería del Niño

El sorteo de la Lotería del Niño es de lo más rápido y con la emoción de abrir los regalos de los Reyes Magos quizás se te haya pasado escuchar los números premiados. Pero no te preocupes porque con nuestro comprobador de Lotería del Niño sólo tendrás que introducir el número de tu décimo, el importe jugado y sabrás si tienes premio o no.

Premios de la Lotería del Niño 2026

En la Lotería del Niño hay un total de 37.920 premios, una cifra muy por encima de los que se reparten en el Sorteo de Navidad por lo que aunque los premios son más pequeños, hay más posibilidades de conseguir alguno.

Aquí te contamos cuánto te puede tocar con cada premio de la Lotería del Niño.

Primer premio: 200.000 euros por décimo.

200.000 euros por décimo. Segundo premio: 75.000 euros por décimo.

75.000 euros por décimo. Tercer premio: 25.000 euros por décimo.

25.000 euros por décimo. 20 premios por extracción de 4 cifras: 350 euros por décimo.

350 euros por décimo. 1.400 premios por extracción de 3 cifras : 100 euros por décimo.

: 100 euros por décimo. 5.000 premios por extracción de 2 cifras : 40 euros por décimo.

: 40 euros por décimo. 2 aproximaciones al primer premio : 1.200 euros por décimo.

: 1.200 euros por décimo. 2 aproximaciones al segundo premio : 610 euros.

: 610 euros. 297 premios por centena de los tres primeros premios : 100 euros por décimo.

: 100 euros por décimo. 198 premios por las tres últimas cifras iguales de los dos primeros premios : 100 euros por décimo.

: 100 euros por décimo. 999 premios por las dos últimas cifras iguales del primer premio : 100 euros por décimo.

: 100 euros por décimo. Reintegros por la última cifra igual al primer premio : 20 euros por décimo.

: 20 euros por décimo. Reintegros por la última cifra igual a las extracciones especiales: 20 por décimo.

Cuánto toca con las centenas, terminaciones y aproximaciones

Una de las cosas más interesantes del sorteo de la Lotería del Niño son los premios que se reparten con las centenas, terminaciones y aproximaciones. Además de los grandes premios, estas combinaciones te permitirán llevarte una pequeña alegría.

Con las terminaciones, es decir, si tu décimo coincide con las dos últimas cifras de los tres grandes premios del sorteo, te podrás llevar 100 euros. Con las aproximaciones de la Lotería del Niño, es decir, los números inmediatamente superiores e inferiores a los premiados con el primer y segundo premio, también te puedes llevar una alegría. Con la aproximación al primer premio te llevarás 1.200 euros por décimo y con la aproximación al segundo premio un total de 610 euros por décimo. En cuanto a las centenas, es decir, las tres primeras cifras de los grandes premios, te podrás llevar 100 euros por décimo.

¿Hay pedrea en la Lotería del Niño?

A diferencia del Sorteo Extraordinario de Navidad, en la Lotería del Niño no hay pedrea. Sin embargo, esta ausencia es compensada con una mayor cantidad de premios más repartidos.