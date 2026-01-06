Sorteo de la Lotería del Niño 2026 en directo hoy: a qué hora es, comprobar números premiados y cuántos premios hay
Sigue en directo la última hora del Sorteo Extraordinario de Lotería del Niño 2026
Aquí podrás comprobar tus números premiados en la Lotería del Niño
A qué hora empieza el Sorteo de la Lotería del Niño 2026 hoy y dónde verlo en directo por televisión y online
¿Cómo escuchar la Lotería del Niño 2026 por radio en directo hoy?
El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, que se celebra hoy, martes 6 de enero, no sólo pone fin a las fiestas de Navidad, sino que también es la última esperanza para aquellos que no tuvieron suerte en la Lotería de Navidad que se celebró el pasado 22 de diciembre en el Teatro Real.
La Lotería del Niño reparte un total de 770 millones de euros en premios, por lo que esta será tu oportunidad de acabar las fiestas de Navidad con una suculenta cantidad de dinero que podría acabar en tu cuenta bancaria si tienes el número premiado. Además, es importante tener cuenta que aunque este sorteo es menos popular que el del 22 de diciembre, en realidad reparte más premios.
Comprobar la Lotería del Niño
El sorteo de la Lotería del Niño es de lo más rápido y con la emoción de abrir los regalos de los Reyes Magos quizás se te haya pasado escuchar los números premiados. Pero no te preocupes porque con nuestro comprobador de Lotería del Niño sólo tendrás que introducir el número de tu décimo, el importe jugado y sabrás si tienes premio o no.
Premios de la Lotería del Niño 2026
En la Lotería del Niño hay un total de 37.920 premios, una cifra muy por encima de los que se reparten en el Sorteo de Navidad por lo que aunque los premios son más pequeños, hay más posibilidades de conseguir alguno.
Aquí te contamos cuánto te puede tocar con cada premio de la Lotería del Niño.
- Primer premio: 200.000 euros por décimo.
- Segundo premio: 75.000 euros por décimo.
- Tercer premio: 25.000 euros por décimo.
- 20 premios por extracción de 4 cifras: 350 euros por décimo.
- 1.400 premios por extracción de 3 cifras: 100 euros por décimo.
- 5.000 premios por extracción de 2 cifras: 40 euros por décimo.
- 2 aproximaciones al primer premio: 1.200 euros por décimo.
- 2 aproximaciones al segundo premio: 610 euros.
- 297 premios por centena de los tres primeros premios: 100 euros por décimo.
- 198 premios por las tres últimas cifras iguales de los dos primeros premios: 100 euros por décimo.
- 999 premios por las dos últimas cifras iguales del primer premio: 100 euros por décimo.
- Reintegros por la última cifra igual al primer premio: 20 euros por décimo.
- Reintegros por la última cifra igual a las extracciones especiales: 20 por décimo.
Cuánto toca con las centenas, terminaciones y aproximaciones
Una de las cosas más interesantes del sorteo de la Lotería del Niño son los premios que se reparten con las centenas, terminaciones y aproximaciones. Además de los grandes premios, estas combinaciones te permitirán llevarte una pequeña alegría.
Con las terminaciones, es decir, si tu décimo coincide con las dos últimas cifras de los tres grandes premios del sorteo, te podrás llevar 100 euros. Con las aproximaciones de la Lotería del Niño, es decir, los números inmediatamente superiores e inferiores a los premiados con el primer y segundo premio, también te puedes llevar una alegría. Con la aproximación al primer premio te llevarás 1.200 euros por décimo y con la aproximación al segundo premio un total de 610 euros por décimo. En cuanto a las centenas, es decir, las tres primeras cifras de los grandes premios, te podrás llevar 100 euros por décimo.
¿Hay pedrea en la Lotería del Niño?
A diferencia del Sorteo Extraordinario de Navidad, en la Lotería del Niño no hay pedrea. Sin embargo, esta ausencia es compensada con una mayor cantidad de premios más repartidos.
¿Qué pasa con los décimos que no se llegan a vender?
Los décimos que no se han vendido y resultan premiados no se reparten. El importe correspondiente de los mismos pasa directamente a las arcas del Estado.
Cerca del 8% de los décimos tiene algún retorno económico
El diseño del Sorteo del Niño permite que una parte relevante de los décimos resulte premiada. En total, 38.000 de los 100.000 números en juego reciben algún premio, reintegros incluidos. Esto sitúa la probabilidad de obtener algún retorno en el 7,82 %.
¿Dónde ver el sorteo de la Lotería del Niño?
Otra diferencia clave es la duración del sorteo. Mientras que el sorteo de Navidad dura varias horas, el Sorteo de El Niño es mucho más rápido, con una duración aproximada de media hora. La Lotería del Niño se transmite en directo en RTVE, tanto en su canal La 1 como en su plataforma online y app RTVE Play.
Si quieres vivir el Sorteo de Lotería del Niño en directo y no perderte ningún detalle, tienes varias opciones para seguirlo. Además, puedes verlo desde la web de OKDIARIO y comprobar al instante si tu número ha sido premiado.
¿Cuándo comienza el sorteo de la Lotería del Niño?
El sorteo de la Lotería del Niño comienza a las 12:00 horas y se celebra en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado.
¿Cuánto toca con las terminaciones?
Las terminaciones en la Lotería del Niño son una de las formas más comúnmente premiadas. Estas se refieren a las dos últimas cifras de los tres grandes premios del sorteo. Si un décimo tiene una terminación que coincide con las dos últimas cifras del primer, segundo o tercer premio, el poseedor del décimo ganará 100 euros.
¿Cuánto dinero toca con las aproximaciones?
Las aproximaciones son otra de las modalidades premiadas en la Lotería del Niño y están destinadas a los números que se encuentran inmediatamente por encima o por debajo de los premiados con el primer y segundo premio.
Aproximación al primer premio: Si el primer premio es, por ejemplo, el 12345, las aproximaciones serían el 12344 y el 12346. Los poseedores de estos números recibirán 1.200 por décimo.
Aproximación al segundo premio: En el caso del segundo premio, si este fuese el 67890, las aproximaciones serían el 67889 y el 67891, con un premio de 610 euros por décimo.
¿Cuánto toca con las centenas?
Las centenas se refieren a las tres primeras cifras de los grandes premios. En la Lotería del Niño, si las tres primeras cifras de tu número coinciden con las del primer, segundo o tercer premio, ganarás 100 euros por décimo.
La venta de décimos se mantiene abierta hasta dos horas antes del sorteo
Para el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño es posible comprar décimos tanto por internet como en administraciones físicas hasta dos horas antes de la celebración. Esta diferencia amplía el plazo respecto al sorteo de Navidad. En el caso del Niño 2026, la compra estará disponible hasta las 10:00 horas de este martes con un precio de 20 euros por décimo.
¿Cuándo se puede cobrar el premio del Niño?
Aquellas personas que hayan sido agraciadas con un décimo premiado en el Sorteo de la Lotería del Niño pueden cobrar el importe premiado desde el día 7 de enero. A partir de ese día disponen de tres meses para cobrar los décimos.
Las terminaciones que más veces han tocado en la Lotería del Niño
El 20 es la terminación que más veces ha resultado ganadora en la Lotería del Niño, nada menos que hasta en 14 ocasiones en el primer premio, en los años 1922, 1936, 1954, 1986, 2002 y 2009.
Por otro lado, si solo contamos el 0 podemos decir que se ha repetido en 14 ocasiones desde que se inició el sorteo en 1941. La última vez que salió esta terminación fue en el año 2021, cuando el número 19570 fue el agraciado con el gordo
León concentró todo el primer premio del Niño 2025
El número 78908 resultó agraciado con el primer premio del Sorteo del Niño 2025. La totalidad de los décimos premiados se vendieron en León, sin distribución en otros territorios.
¿Cuánto gana Hacienda tras la Lotería del Niño?
El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, que se celebrará este mediodía, generará una recaudación estimada de 21,45 millones de euros para Hacienda, siempre que se vendan todos los décimos correspondientes a los principales premios.
Esta cifra supondrá un aumento cercano a los dos millones de euros respecto a la edición anterior. El incremento estará relacionado con la ampliación de la emisión, ya que se han puesto a la venta cinco series adicionales.
¿Cómo funcionan las terminaciones en la Lotería del Niño?
Las aproximaciones se determinan mediante el sistema de bombos múltiples, que es el mismo que se utiliza para el resto de los premios. Para las aproximaciones se tiene en cuenta el orden de extracción de los premios. Es decir, que las aproximaciones se asignan a los números que salen justo antes y después de que salga el primer y el segundo premio. Por ejemplo, si el primer premio sale en la posición 100, las aproximaciones serían los números que salen en las posiciones 99 y 101. Si el segundo premio sale en la posición 500, las aproximaciones serían los números que salen en las posiciones 499 y 501.
¿Hay pedrea en la Lotería del Niño?
En el Sorteo de Lotería del Niño no hay pedrea como tal, ya que no se extraen todos los números hasta que salgan los premios mayores, sino que sólo se extraen los números que van a tener algún premio. Sin embargo, esto no significa que no haya premios menores, sino que tienen otras denominaciones y características.
Pagarás estos impuestos si te toca la Lotería del Niño
Tal y como ocurre con la Lotería de Navidad, si juegas a la Lotería del Niño tendrás que pagar impuestos según el importe del premio que te toque.
Desde el año 2020, los premios de lotería están exentos de tributar hasta los 40.000 euros. Esto significa que si te toca un premio igual o inferior a esa cantidad, no tendrás que pagar nada a Hacienda. Pero si te toca un premio superior a 40.000 euros, tendrás que pagar el 20% de la parte que exceda ese límite.
Por ejemplo, si te toca el primer premio de la Lotería del Niño, que es de 2 millones de euros por serie (200.000 euros por décimo), tendrás que pagar el 20% de 160.000 euros, que son 32.000 euros. Así, el premio neto que recibirás será de 168.000 euros.
¿Cuánto dura el sorteo?
Mientras que el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre, puede durar unas cuatro horas y media, el sorteo del Niño de este martes, 6 de diciembre, apenas dura media hora.
¿Por qué se llama Lotería del Niño?
El Sorteo de la Lotería del Niño, una tradición que combina ilusión y esperanza, tiene un origen marcado por la solidaridad. Este sorteo, que se celebra cada 6 de enero coincidiendo con el Día de Reyes, no sólo es un evento festivo que culmina las celebraciones navideñas, sino que tiene una historia ligada a la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos. Aunque su formato actual data de 1941, su antecedente más antiguo se remonta al siglo XIX, cuando España atravesaba momentos difíciles. En 1879, se buscaban métodos para recaudar fondos y aliviar la pobreza; entre ellos, la lotería surgió como una solución práctica y eficaz.
¿Dónde escuchar el sorteo de la lotería del Niño en la radio?
Si quieres seguir el sorteo de la Lotería del Niño puedes hacerlo a través de OKDIARIO, pero si deseas escucharlo por la radio, tienes varias opciones para hacerlo. Algunas de las emisoras que retransmiten el sorteo en directo son:
- Radio Nacional de España: Puedes escuchar el sorteo en los distintos canales de Radiotelevisión Española (RTVE), como Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior. También puedes seguirlo desde sus respectivas páginas web o desde la plataforma RTVE Play.
- COPE: Puedes escuchar el sorteo en la cadena COPE, que conectará en directo con el Salón de Sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. También puedes seguirlo desde su página web o desde su canal de YouTube.
- Onda Cero: Puedes escuchar el sorteo en la emisora Onda Cero También puedes seguirlo desde su página web o desde su aplicación móvil.
Los premios del Niño que superan 40.000 euros tributan ante Hacienda
En el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026, están sujetos a tributación los premios que superan los 40.000 euros por décimo. Ahora bien, en caso de que tengamos décimos compartidos y nos haya tocado uno de los premios, cada miembro deberá identificarse ante la Agencia Tributaria.
El sorteo del Niño reparte 770 millones de euros
El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño pone hoy en juego 770 millones de euros en premios. Esto lo convierte en una de las grandes citas del año por detrás de la Lotería de Navidad.
A las 12:00 los niños de San Ildefonso volverán a repartir ilusión
Este martes, 6 de enero, a partir de las 12:00 horas los niños de San Ildefonso volverán a repartir ilusión con un nuevo sorteo de la lotería. Aquí podrás seguir en directo todo lo que ocurre en el salón de Loterías y Apuestas del Estado.
Lotería del Niño 2026
¡Buenos días y feliz día de los Reyes Magos! En unas horas tendrá lugar el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 y hoy tú puedes ser el afortunado. Aquí te contaremos todo lo relacionado con el sorteo, los números premiados y cómo comprobar si tienes premio.
Cuántos premios reparte la Lotería del Niño
Aquí te contamos cuánto te puede tocar con cada premio de la Lotería del Niño.
- Primer premio: 200.000 euros por décimo.
- Segundo premio: 75.000 euros por décimo.
- Tercer premio: 25.000 euros por décimo.
- 20 premios por extracción de 4 cifras: 350 euros por décimo.
- 1.400 premios por extracción de 3 cifras: 100 euros por décimo.
- 5.000 premios por extracción de 2 cifras: 40 euros por décimo.
- 2 aproximaciones al primer premio: 1.200 euros por décimo.
- 2 aproximaciones al segundo premio: 610 euros.
- 297 premios por centena de los tres primeros premios: 100 euros por décimo.
- 198 premios por las tres últimas cifras iguales de los dos primeros premios: 100 euros por décimo.
- 999 premios por las dos últimas cifras iguales del primer premio: 100 euros por décimo.
- Reintegros por la última cifra igual al primer premio: 20 euros por décimo.
- Reintegros por la última cifra igual a las extracciones especiales: 20 por décimo.
Hasta cuándo se pueden comprar décimos para la Lotería del Niño
Este martes, 6 de enero, podrás comprar todavía Lotería para el Sorteo del Niño, que se celebra a las 12:00 horas en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado. Si quieres comprar tu décimo, puedes hacerlo hasta las 10:00 horas en administraciones online.
Temas:
- Directo
- Lotería del Niño
Ganar el sorteo del Niño es igual de difícil que conseguir El Gordo de la Navidad
Acertar el primer premio del Niño no resulta más sencillo que hacerlo en el Sorteo de Navidad. La probabilidad por décimo es de una entre 100.000, lo que equivale a un 0,00001 %. Ese mismo porcentaje se aplica también al segundo y al tercer premio, manteniendo así un esquema de probabilidades idéntico en los grandes galardones.