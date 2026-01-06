Lotería del Niño 2026: a qué hora empieza el sorteo y dónde verlo en directo y online

El Sorteo del Niño es todo un clásico en España como cierre a nuestra Navidad. De hecho, es uno de los momentos más esperados del Día de Reyes ya uqe para muchos funciona como un cierre natural de las fiestas y una oportunidad antes de despedirlas sin olvidar que de alguna manera, es una forma volver a intentar tener suerte tras el sorteo que se celebró el pasado 22 de diciembre. De este modo, la mañana del 6 de enero suele concentrar esa mezcla de tradición, curiosidad y esperanza que ya se ha instalado en miles de hogares.

A diferencia del Sorteo de Navidad, el del Niño es más rápido, más directo y menos ceremonial. Eso también contribuye a que cada año sean más los que lo siguen en directo, incluso aunque no tengan décimo. En apenas media hora queda repartido un volumen de premios enorme, y esa inmediatez es parte de su atractivo. Y con el festivo de Reyes ya encima, la pregunta siempre es la misma, ¿a qué hora empieza?, ¿cómo se puede ver desde casa y qué premios reparte la edición de 2026?. Esto es lo esencial que debemos saber antes de que se celebre mañana el sorteo

¿Cuándo se celebra el Sorteo de la Lotería del Niño?

El Sorteo Extraordinario del Niño tendrá lugar mañana martes 6 de enero, a las 12:00 horas, en el salón de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Se mantiene el sistema de bombos múltiples, el modelo clásico del Niño, que permite anunciar primero qué tipo de extracción se realizará y, después, ir completando cifra a cifra el número ganador. Muchos jugadores vuelven a probar suerte con las mismas terminaciones que no resultaron premiadas en Navidad, una costumbre habitual que da continuidad a la emoción de los últimos días del año.

Dónde ver el sorteo en directo y online

La retransmisión podrá seguirse en La 1 de RTVE y también a través de la plataforma RTVE Play, que ofrecerá el sorteo completo en streaming. Además, desde Okdiario iremos actualizando al minuto cada premio que vaya saliendo, desde los principales hasta los reintegros y aproximaciones, para que el lector pueda comprobar su número en tiempo real.

Cómo es el sorteo y por qué dura tan poco

El funcionamiento del Sorteo del Niño es distinto al de Navidad. Aquí no se extraen números y premios de bombos separados; se utiliza un bombo para cada cifra del décimo. Primero se anuncia el premio, después la modalidad de extracción y, a continuación, los niños van sacando las bolas que formarán el número premiado.

Esa mecánica, mucho más ágil, hace que en unos 30 minutos ya se conozca prácticamente todo el resultado. Para muchos, es la gran ventaja de este sorteo frente al del 22 de diciembre, que puede superar las tres horas.

Premios del Sorteo del Niño 2026

El Niño destaca por el enorme volumen de premios que reparte. En total, se distribuyen más de 36.000 premios, que suman 770 millones de euros. La emisión consta de 50 series de 100.000 números, con billetes de 200 euros divididos en décimos de 20 euros. Como ocurre cada año, el 70 % de lo recaudado se destina a premios.

Los principales premios son:

Primer premio: 200.000 euros al décimo.

Segundo premio: 75.000 euros al décimo.

Tercer premio: 25.000 euros al décimo.

Aproximaciones al primer premio: 1.200 euros por décimo.

Centenas del primer, segundo y tercer premio: 100 euros.

Dos últimas cifras del primer premio: 100 euros.

A esto se suman las extracciones adicionales:

Dos extracciones de cuatro cifras con 350 euros al décimo.

Catorce extracciones de tres cifras con 100 euros al décimo.

Cinco extracciones de dos cifras con 40 euros al décimo.

Tres reintegros que devuelven los 20 euros del décimo.

Premios completos del sorteo (explicados sin copiar el listado original)

Además de los grandes premios, el sorteo reparte una gran cantidad de cantidades intermedias y reintegros que multiplican las posibilidades de obtener algo. Así queda distribuido el resto:

Tres grandes extracciones de cinco cifras, que asignan los premios más altos: dos millones, 750.000 y 250.000 euros por serie.

20 premios de menor cuantía procedentes de las extracciones de cuatro cifras.

Más de 1.400 premios vinculados a combinaciones de tres cifras que igualan las últimas posiciones del primer, segundo o tercer premio.

5.000 premios derivados de extracciones de dos cifras, que también permiten conseguir un premio menor pero frecuente.

Las aproximaciones: tanto el número anterior como el posterior al primer y al segundo premio reciben una cantidad económica destacada.

Las centenas de los tres premios principales también están premiadas, así como combinaciones de las últimas cifras que coinciden exactamente con las de los tres grandes números.

Para cerrar, los reintegros: decenas de miles de décimos recuperan su valor simplemente por coincidir en la última cifra con el primer premio o con las extracciones especiales de una sola cifra.

Esta estructura explica por qué el Sorteo del Niño tiene fama de ser más agradecido que el de Navidad: hay muchas más oportunidades de recuperar dinero o de obtener un premio intermedio, incluso cuando no se acierta un premio mayor.