Sánchez aprueba eliminar el día de Reyes del calendario escolar de los hijos de funcionarios en Bruselas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado que las Escuelas Europeas eliminen del calendario escolar del próximo curso 2026-2027 la festividad por el Día de Reyes. Lo ha hecho a través de la Representación Permanente (REPER), conocida como la «embajada española» en Bruselas. Desde el Partido Popular Europeo (PPE) critican que la medida ataca los «valores cristianos» de los países Mediterráneos.

Según los populares europeos, el Ejecutivo «ha quemado todo su poder» en las negociaciones para impulsar el uso del catalán y el resto de lenguas cooficiales en las instituciones europeas. Por tanto, acusan a Sánchez de haber dejado de lado todo tipo de batallas que no supongan remar a favor de sus socios independentistas y separatistas a cambio de que sigan sosteniéndole en la legislatura.

La iniciativa, que ha sido aprobada por las Escuelas Europeas de Bruselas, ha recibido numerosas quejas por parte de las familias que sostienen que la medida lo que busca es atacar las raíces cristianas de los países del entorno de la Unión Europea (UE). La propuesta de los centros educativos, 13 en total repartidos por seis países miembro, lo que propone es un cambio en el calendario escolar para que las clases finalicen el 18 de diciembre de 2026 y se reanuden el 4 de enero de 2027.

Con todo, los días 4, 5 y 6 de enero serían lectivos. Éste último, además, donde se celebra la fiesta de la Epifanía, festividad en la que el cristianismo oriental celebra según la Biblia la adoración de los Reyes Magos a Jesucristo. Una de las festividades, según sostiene el PPE, de las «más importantes del calendario cultural y familiar español, especialmente para los niños».

Tal y como han puesto de manifiesto los populares, a través de su máxima dirigente Dolors Montserrat, la medida no se aplica en otros centros que se rigen por las mismas directrices educativas. Lo cual, deja en evidencia una «diferencia de trato» que, por su parte, aumenta el «malestar» entre todas las familias afectadas cuyos hijos acuden a estos centros escolares en Bruselas.

Los representantes españoles en estos organismos reclaman que se mantenga el modelo que ya se aplicó en anteriores cursos como el del 2020-2021, donde las vacaciones de Navidad quedaron fechadas desde el día 23 de diciembre hasta el 6 de enero, inclusive, incluyendo la vuelta a las aulas el 7 de enero.

Algunos países han apoyado esta posición a fin de no ir en contra de los valores cristianos de la gran mayoría de estados en Europa mientras que otros, por contra, se han mostrado indiferentes o han propuesto soluciones parciales como lo es, por ejemplo, eximir únicamente a la sección española de asistir a clase el 6 de enero.

La líder del PP europeo español, junto un grupo de eurodiputados de distintos Estados miembros y otros partidos políticos, ha abanderado una iniciativa para que, mediante una carta formal al Comisario responsable y a otras autoridades competentes, se solicite la revisión del calendario. Ello, denunciando que la propuesta «vulnera los principios de diversidad cultural, igualdad entre Estados miembros y equidad entre centros del mismo sistema».