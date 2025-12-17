Cerdán calla sobre la cita Sánchez-Otegi y no descarta financiación ilegal del PSOE: «En mi etapa, no»

Santos Cerdán, el que fuera número tres del PSOE, hoy en libertad provisional, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar –al estar encausado– en la comisión de investigación del Senado. De esta forma, ha evitado responder sobre si él y su socio Antxon Alonso facilitaron la reunión de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi para allanar el apoyo de Bildu a la moción de censura.

Recientemente trascendió que Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, habría llevado en coche a Sánchez y a Cerdán a un caserío en el País Vasco para reunirse con Otegi y negociar el apoyo de Bildu a la moción de cesura que le convirtió en presidente del Gobierno. El ex ministro Ábalos, que entonces era secretario de Organización del PSOE, avaló esta versión asegurando que «fuentes conocedoras» de la reunión se lo habían confirmado.

«¿Llevó Koldo García Izaguirre en un Toyota blanco al entonces candidato a la presidencia del Gobierno y a usted mismo desde el aeropuerto de Bilbao hasta un caserío para que se reunieran con Arnaldo Otegi? ¿Sí o no?», ha planteado el el senador del PP Gerardo Camps a Santos Cerdán.

La pregunta ha quedado sin respuesta. Cerdán ni lo ha confirmado, ni lo ha desmentido. «No responde», ha subrayado Gerardo Camps, quien ha reprochado que el PSOE se relacione con quienes «ni siquiera condenan» los asesinatos de la organización terrorista ETA. «¿Me puede explicar cómo pudo traicionar la memoria y la dignidad de las víctimas», ha espetado a Cerdán en otra pregunta que fue contestada.

También ha guardado silencio Santos Cerdán sobre los motivos por los que Koldo pasó una lista de exigencias del PNV para cargos en Transportes tras la llegada de Sánchez al Gobierno, o sobre el momento en que Sánchez habría tenido conocimiento de las corruptelas de Ábalos.

De igual modo, el ex diputado navarro se ha negado a responder las cuestiones sobre si, en nombre del PSOE, hizo ofertas a Ábalos para comprar su silencio; si medió en la adjudicación de los túneles de Velate; si se reunió con Leire Díaz –a la que ha defendido para que no se le llama «fontanera»– para activar las cloacas socialistas contra los que investigan su corrupción; o si fue él quien conectó a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, con Leire Díez y Antxon Alonso para que pusieran en marcha otra trama de mordidas. Estos tres últimos fueron arrestados la semana pasada y puestos en libertad provisional.

No obstante, pese a acogerse a dicho derecho a no declarar, sobre todo cuando ha tocado el turno del interrogatorio del PP, Santos Cerdán ha querido responder sobre una presunta financiación irregular del PSOE. «En mi etapa, no», ha señalado, arrojando así la sospecha sobre la etapa anterior, la de José Luis Ábalos, ahora mismo en la cárcel de Soto del Real.

Ha sido tras realizar esta meridiana afirmación cuando Cerdán ha reculado y ha negado que hubiera financiación irregular en los «últimos siete años», es decir, durante el sanchismo. Cerdán fue secretario de Organización del PSOE entre julio de 2021 y junio de 2025, sucediendo a José Luis Ábalos, que lo fue de junio de 2017 a julio de 2021.

Pagos en efectivo

Asimismo, sobre si podía afirmar que todos los pagos en metálico de su partido estuvieron justificados en gastos previos, el compareciente ha señalado que no podía pronunciarse «hasta que no vea la documentación que han entregado [al Supremo]» desde su partido. Ha admitido que él mismo cobró en metálico después de 2021, mientras que la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, declaró en esta misma comisión que los pagos en efectivo eran «excepcionales» y que se hacían fundamentalmente por transferencia.

La comparecencia de Cerdán ha sido un cúmulo de amenazas veladas a Sánchez y sus ex amigos («mejor estar sólo que mal acompañado»), silencios clamorosos sobre los asuntos que le implican directamente, y nuevas mentiras. Por ejemplo, ha sostenido qu fue Marruecos en el famoso viaje oficial del Ministerio de Fomento de Ábalos en 2019 para firmar un convenio del PSOE con el Partido Socialista marroquí, y no para buscar un pelotazo con el puerto de Kenitra, infraestructura valorada en 460 millones de euros. Estaría por dilucidarse entonces si se usó dinero público destinado a un viaje oficial a Marruecos para un convenio internacional del PSOE.

«Golpe judicial»

Además, tras permanecer 142 días en la prisión de Soto del Real, ha protagonizado una particular vendetta con la UCO de la Guardia Civil y el juez del Supremo Leopoldo Puente acusándoles de «golpe judicial contra el Estado de Derecho». Así, ha dicho ser víctima de una «persecución» propia de la «Inquisición» y ha incidido en la existencia de un «Estado profundo». Por su parte, el PSOE se ha limitado a hacerle un «reproche ético», ha apelado a su presunción de inocencia y no le ha formulado ni una sola pregunta.