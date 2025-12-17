El PSOE al rescate de Cerdán: presunción de inocencia, cero preguntas y sólo un «reproche ético»

El grupo del PSOE en el Senado ha salido al rescate este miércoles de Santos Cerdán, el que fuera su todopoderoso secretario de Organización, hoy en libertad provisional, en la comisión de investigación que se sigue en la Cámara Alta sobre el caso Koldo y sus ramificaciones.

Los socialistas capitaneados por Alfonso Gil, ex secretario de Organización del PSOE vasco, han apelado a la presunción de inocencia de Cerdán sin afearle sus ataques previos a la UCO de la Guardia Civil y al juez del Supremo Leopoldo Puente. Tampoco le han formulado ninguna pregunta en estas sesiones que celebran a modo de interrogatorio y donde el compareciente está obligado por ley a decir la verdad.

En su intervención, de menos de diez minutos, Gil sólo se ha limitado a trasladarle a Cerdán, al que ha dicho conocer desde hace muchos años e incluso ha llegado a tutearle, un «reproche ético». Nada más.

Algo que, no obstante, no ha gustado a Cerdán, quien en su único y breve alegato tras la intervención de Gil le ha pedido que «abra los ojos» y que se pregunte «si usted están en condiciones de hacerse un reproche como el que me ha hecho».

Previamente, Alfonso Gil había leído también unas palabras del ex líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en 2019, para adornar ese «reproche ético», que ha sonado a pose, a un gesto impostado. «Si no vives como piensas, acabas pensando como vives», es la frase que Gil ha atribuido a Rubalcaba y ha dirigido a Cerdán.

Más allá de esta reprobación artificial, el portavoz adjunto del PSOE en la Cámara Alta ha llegado a decir que Cerdán «está siendo utilizando como un instrumento contra los principios del PSOE».

Si bien Santos Cerdán se ha acogido a su derecho a no declarar en esta sede parlamentaria al encontrarse encausado, sí que ha respondido a algunas preguntas de los partidos de la oposición. En cambio, el PSOE de Pedro Sánchez no le ha formulado ni una sola pregunta, ni siquiera en descargo de responsabilidad alguna de la dirección socialista, de la que el propio Cerdán formó parte.

Sin saludo

También ha sido llamativo que al entrar Santos Cerdán en la sala Clara Campoamor del Senado poco antes de su comparecencia, los senadores del PSOE no se encontraban en la misma. Han apurado hasta las diez de la mañana –hora del inicio de la sesión– para acceder a ella, evitando así saludar a su ex todopoderoso número tres de su partido, a diferencia de lo que hacen cuando arropan a otros comparecientes socialistas.

Los escaños vacíos del PSOE en el Senado para no saludar a Cerdán.

El ex diputado por Navarra –que salió el pasado noviembre de prisión provisional tras 142 días encarcelado en Soto del Real– ha permanecido acompañado únicamente por su abogado Jacobo Teijelo, quien también llevó la defensa del narco Sito Miñanco con la misma estrategia: cargar contra los investigadores, como ha hecho este miércoles su cliente contra la UCO de la Guardia Civil y el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

Cerdán ha dicho ser víctima de una «persecución propia de la Inquisición», de un «golpe judicial contra el Estado de Derecho», y ha hablado de la existencia de un «Estado profundo».