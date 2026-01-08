Marlaska recorta de cinco días a sólo uno la limpieza de los cuarteles de la Guardia Civil

Los guardias civiles están que trinan con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Esta vez porque ha recortado drásticamente la limpieza de los cuarteles, pasando de ser cinco días a la semana a tan sólo dos o incluso simplemente uno. Este recorte viene recogido en la letra pequeña de la licitación del próximo contrato de limpieza (expediente A/0013/A/25/2).

Y ha sido detectado por el responsable jurídico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Eugenio Nemiña Suárez, también vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales, quien mira con lupa hasta el último detalle de los contratos. Y, como en otras tantas ocasiones, el dato descubierto le ha hecho dar un respingo en el asiento, dando la voz de alarma a OKDIARIO para denunciarlo públicamente y que Marlaska quede retratado ante los agentes y la ciudadanía.

«Ya está bien de recortar en gastos en las instalaciones de la Guardia Civil», declara Nemiña indignado, señalando que «hasta ahora teníamos conocimiento del mal estado de las instalaciones por no invertir en mantenimiento, pero la cosa empeora al recortarse también en el servicio de limpieza».

La AUGC ya ha puesto pie en pared y ha denunciado los hechos ante la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. En el escrito, remitido el mismísimo día de Reyes, cuando Nemiña descubrió el pastel, exige explicaciones sobre la razón por la que se ha reducido la frecuencia de limpieza en numerosas unidades respecto a licitaciones anteriores, y qué parámetros objetivos se han seguido para decidir qué unidades mantienen la limpieza diaria (de lunes a viernes) y cuáles sufren una reducción de frecuencia.

Además, le pide que aclare quién asumirá la limpieza y desinfección de baños, vestuarios y duchas en los días en que la empresa adjudicataria no preste servicio, a fin de garantizar las condiciones de salubridad laboral exigibles.

«Es más necesario limpiar varias veces a la semana un cuartel donde los trabajadores entran con el calzado lleno de barro por los cometidos desempeñados en el servicio en vez de en las oficinas de un despacho de un comandante o un coronel», apunta Nemiña a OKDIARIO. Y subraya que «el cumplimiento de la legalidad de mantener limpias las instalaciones no puede depender del tamaño de las mismas», en referencia a que la medida afectará a las instalaciones más pequeñas.

A este respecto, cabe destacar que muchos cuarteles se encuentran en zonas rurales, lo que obliga a los agentes a hacer inspecciones oculares en el campo y auxilios que generan suciedad que después trasladan a las dependencias, dándose también la circunstancia de que hay instalaciones en las que se les ha cortado el agua alegando que no hay dinero.

El anterior caso que hizo saltar las alarmas en la AUGC ha sido que Marlaska destinará dinero de Seguridad Ciudadana a embellecer fusiles antiguos para desfiles. En concreto, gastará 47.432 euros en recambios de los armazones, el coste de 505 defensas extensibles, como ha informado recientemente este diario.

Encima, Interior alega que es «para cumplir con los objetivos de mantener el orden público» y «garantizar la seguridad de los ciudadanos», cuando en realidad dichas armas no se destinan a estos fines, sino a los desfiles. La AUGC ya ha presentado una denuncia ante esta farsa que «podría vulnerar el principio de veracidad en el gasto público».

La letra pequeña, al detalle

Respecto al contrato de la limpieza de las dependencias, la Jefatura de asuntos económicos de la Guardia Civil prevé gastar casi 200 millones de euros. Para ser exactos, son 199.445.868, repartidos en varios lotes.

En el anexo de operaciones y frecuencias de la licitación se establece como «tarea diaria» la limpieza de polvo en despachos, oficinas, pasillos y mobiliario en general de todas las dependencias. Se indica que la limpieza será completa de lunes a viernes, limitándose los sábados y domingos a las dependencias que permanezcan abiertas, como en anteriores licitaciones.

En licitaciones anteriores, el listado de lotes únicamente especificaba qué unidades requerían limpieza en fin de semana, entendiéndose que el resto mantenía la frecuencia diaria de lunes a viernes. Sin embargo, en la actual, el desglose de lotes modifica este criterio, estableciendo frecuencias variables de 1, 2, 3, 4 o 5 veces por semana para diversas unidades.

Desigualdad injustificada

El responsable jurídico de la AUGC ha enviado una misiva a la directora de la Guardia Civil denunciando la «contradicción e incongruencia técnica» detectada entre el citado anexo de operaciones y el desglose de los lotes de las unidades, destacando que este hecho «vacía de contenido la norma general de limpieza diaria y genera una disparidad injustificada en las condiciones de higiene de los distintos destinos».

En el escrito, la asociación mayoritaria de la Benemérita muestra su disconformidad con dicha decisión, la cual «implica que habrá componentes de la Guardia Civil cuyos aseos, vestuarios y zonas de trabajo serán higienizados tan sólo una o dos veces por semana», desconociéndose, además, el criterio técnico u objetivo empleado para determinar esta reducción de frecuencias.

Asimismo, destaca que es «paradójico que se reduzca la limpieza en puestos operativos –ubicados a menudo en zonas rurales donde los agentes están expuestos a barro e inclemencias meteorológicas– mientras se mantienen frecuencias superiores en comandancias o en la Dirección General, entornos administrativos que carecen de esa problemática operativa (por poner un ejemplo)».

«Además, no podemos olvidar que mientras no se van a limpiar instalaciones donde se trabaja diariamente (puede haber detenidos, llegamos sucios, con barro, etc…), la Guardia Civil contará con una bolsa de horas para limpiar las viviendas particulares de altos mandos de la Guardia Civil o para limpieza originada por desfiles y actos de protocolo», critica Nemiña.

A la AUGC le preocupa especialmente la salubridad de los espacios comunes en aquellas unidades con frecuencia de limpieza reducida (uno o dos días).

La directora disfruta de limpieza gratis

Además, en esta licitación por primera vez queda constancia de que la directora de la Guardia Civil y una treintena de mandos disfrutan de limpiadora en sus viviendas oficiales con cargo al erario público.

Dentro de los cuarteles hay viviendas, que son los pabellones, y Mercedes González vive en la Dirección General, igual que los generales. Tienen esta limpieza a día de hoy y con la nueva licitación seguirán teniéndola. Y de trata de limpieza general, incluso retirar las bolsas de basura.

A la asociación mayoritaria de guardias civiles le parece «lamentable que mientras los agentes tienen que limpiar las instalaciones oficiales por problemas que existen con el servicio de limpieza, con dinero público se limpien las viviendas de la cadena de mando».

«Esto demuestra que no hay fin. El Rey y el presidente que lo tengan, bueno, pero dónde ponemos el límite”, plantea Eugenio Nemiña, señalando que antes de llegar a la directora están el secretario de Estado y el ministro, y que «es un montón de dinero público que se esfuma, cuando hay necesidades mayores».

«No tiene sentido que no haya para limpiar los cuarteles donde trabajamos y, sin embargo, a los generales y a la directora les limpien la cocina o los cristales de las ventanas. ¿Por qué? Esas horas que se dediquen a limpiar cuarteles», remacha Nemiña.

Además, denuncia que a costa del contribuyente, a los generales se les compra todo con dinero público. «Hasta el secador, el exprimidor, la sandwichera y el colchón, entre otras cosas», según consta en una factura a la que ha tenido acceso a través del portal de transparencia.

«Ya está bien de que la Guardia Civil sea siempre la que sufre los recortes por falta de presupuesto de la Administración, cosa que ocurre en este caso en las instalaciones de las zonas rurales», concluye.