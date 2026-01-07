Cambio histórico en la Guardia Civil: los mandos responderán de los fallos en la seguridad de los agentes

Los mandos de la Guardia Civil tendrán que responder de los fallos en la seguridad de los agentes. Una reciente resolución de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ordena a la directora de la Benemérita, Mercedes González, que actualice el Plan de prevención de riesgos laborales identificando «las funciones y responsabilidades que asume cada uno de los niveles jerárquicos» respecto a la prevención de riesgos. Le da un plazo de tres meses para hacerlo.

Esto supone un cambio histórico en la Benemérita y la subsanación de un incumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales, la cual señala bien claro que el plan debe «incluir la estructura organizativa, las responsabilidades» y «las funciones».

Hasta el momento, el Real Decreto de Riesgos Laborales especifica en el artículo 1 que asume las responsabilidades el jefe de unidad, sin especificar más detalles. A partir de ahora, los mandos tendrán que asumir responsabilidades civiles, penales y disciplinarias por la falta de seguridad de sus subordinados.

La citada resolución, fechada a 27 de noviembre, ordena a Mercedes González que remita a la Inspección la documentación que acredite la actualización y aprobación del plan, junto con «el calendario de implantación» y su difusión «en todas las unidades, centros y organismos de la Guardia Civil». De no atender la orden, la Inspección elevaría la orden al Ministerio del Interior.

«Se acabó la impunidad», celebra la AUGC

Este varapalo a la directora general de la Guardia Civil y el consecuente cambio en el Plan de riesgos laborales se debe a una denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, reclamando a la Inspección que pusiera fin a este incumplimiento de la ley que permite «una situación de impunidad que impera en la Benemérita», dado que los mandos están saliendo de rositas ante los fallos en la seguridad de los agentes.

«La Guardia Civil lleva años eludiendo su responsabilidad al no estar definida claramente. A partir de ahora, los jefes de comandancia, zona o de la Dirección General tendrán sus responsabilidades, y la AUGC las exigirá en caso de accidentes», declara a OKDIARIO Eugenio Nemiña, responsable jurídico de la AUGC, vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales, que es el artífice de la denuncia.

«La impunidad ha terminado cuando se juega con la salud de los trabajadores», sentencia Nemiña. Y apunta que «si ahora, tras la modificación, el plan dice que el coronel es el responsable de que los guardias civiles tengan los medios adecuados y se produce un accidente por no disponer los agentes, por ejemplo, de chalecos antibalas de su talla, se le podrá exigir responsabilidad civil y penalmente, así como disciplinaria».

«Por la cuenta que le trae, la cúpula va a tener que preocuparse ahora de que los guardias civiles tengan los medios necesarios para ejercer su trabajo, así como de que no se incumpla el plan de riesgos laborales», destaca la AUGC.

El periplo administrativo

En la denuncia, presentada el pasado mes de junio ante este organismo dependiente del Ministerio del Interior, el responsable jurídico de la asociación mayoritaria de guardias civiles expuso que en 2013 ya denunció ante la Guardia Civil que el Plan de riesgos laborales no recoge las responsabilidades de la cadena de mando y que, ante la inacción de la Benemérita, en 2015 presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo para que la Guardia Civil cumpliera con esta obligación.

En aquella denuncia y también en la actual, Nemiña avisó del incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales al no quedar identificadas las responsabilidades de la cadena de mando. Además, señaló que el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, también establece que el plan de prevención de riesgos laborales tiene que contar con esta información.

En el escrito expone que, pese a la denuncia de la AUGC, la Guardia Civil no ha cambiado nada, por lo que en diversas ocasiones ha advertido de este problema de forma interna tanto a la anterior directora, María Gámez, como a la actual y al que fue su sustituto cuando cesó para concurrir a las últimas elecciones generales, Leonardo Marcos. También lo ha denunciado en la Comisión de esta materia en el Consejo de la Benemérita.

Una resolución de 2016 ya lo ordenaba

Asimismo, le hace saber que el pasado mes de mayo descubrió que, a raíz de su primera denuncia, Inspección de Trabajo ya obligó en 2016 a la Guardia Civil a regular las responsabilidades de toda la cadena jerárquica en materia de riesgos laborales, «dando un plazo de subsanación no superior al 29 de febrero» de aquel año.

«Sin embargo, 9 años después, la Guardia Civil sigue ocultando las responsabilidades en materia de riesgos laborales de toda la cadena de mando, cómo desde la administración se permite que esto ocurra y no se adoptan medidas para terminar con la impunidad con la que actúan, algo que, de ser cualquier empresa privada, no se le permitiría», critica Nemiña indignado.

Según explica a este diario, la Guardia Civil ha venido manteniendo que las funciones y responsabilidades ya se encuentran en el apartado 1.2.d) del plan, cuando éste se limita a regular las funciones operativas/policiales de la cadena de mando, pero no dice nada relacionado con los riesgos laborales.

«A nuestros generales y altos mandos sólo les interesa la responsabilidad para engordar sus nóminas, pero que conste en un documento oficial que son responsables de algo relacionado con la prevención de riesgos laborales no les hace gracia y se negaban en redondo alegando que nuestra normativa ya establece que los responsables son los jefes de unidad», declara Nemiña.

Además, señala que el plan de prevención de riesgos laborales de Instituciones Penitenciarias, también dependiente del Ministerio del Interior, sí regula las funciones y responsabilidades, pero el Departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska «haga la vista gorda ante la Guardia Civil, siendo responsable -cooperador necesario- de que no exista la debida regulación de responsables».

El silencio de la directora

Nemiña descubrió la resolución de 2016 porque un informe de la asesoría jurídica de la Guardia Civil cita la denuncia de la asociación y dicha resolución. Y critica que en 2023, cuando se debatió una propuesta de la AUGC insistiendo en este tema, «la Guardia Civil ocultó esta resolución y el máximo responsable del Servicio de Prevención indicó que el plan cumplía con la legalidad.»

Tras localizar el documento donde la asesoría jurídica de la Guardia Civil reconocía la existencia de la resolución de inspección de trabajo, la AUGC envió un escrito a la directora de la Guardia Civil el pasado mes de mayo avisándola de que había conocido dicha resolución, y pidió a Mercedes González que informara de si había modificado el publicado y no se había colgado en la intranet de la Benemérita y, de ser así, se difundiera.

Además, le reclamaba que, de no haberse modificado, aclarara los motivos del incumplimiento de la subsanación.

Sin embargo, según explica Eugenio Nemiña, González guardó silencio y mandó contestar al mando de personal, «quien omitió cualquier referencia a la resolución que habían ocultado» y se limitó a decir que la propuesta de la AUGC ya había sido tratada en 2023 y que nada había cambiado desde entonces.

Finalmente, la AUGC, a la vista de que con la directora «no podía contar, pues ya se había quedado con la versión de su gente de confianza», presentó la nueva denuncia.

González «mira para otro lado»

Según explica esta asociación, la directora de la Guardia Civil «lleva tiempo mirando para otro lado en materia de prevención de riesgos laborales». En este sentido, pone como ejemplo que la asociación le pidió acceso a documentación sobre el depósito de marihuana en cuarteles, solicitud que no atendió, obligando a presentar una denuncia ante Inspección de Trabajo que también ha dado la razón a la AUGC ordenando al Gobierno que facilite almacenes para custodiar la droga intervenida en las operaciones policiales.

«Por desgracia, todos los avances que llegan en materia de riesgos laborales los hemos tenido que luchar fuera de la Guardia Civil, desde la misma aplicación de la ley o la creación de las oficinas de riesgos laborales –impuestas por Europa tras otra denuncia de la AUGC–, hasta algo tan claro y evidente como resulta ser el contenido del plan de riesgos laborales al que tanto miedo tienen algunos porque les exige que asuman las responsabilidades que tiene su cargo», sostiene Nemiña.

La AUGC ha pedido ahora la apertura de un grupo de trabajo en el que participen los representantes de los trabajadores para tratar este cambio en el plan de riesgos laborales. «La Guardia Civil no puede dejarnos al margen en un documento de tanta importancia», concluye.