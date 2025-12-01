El Gobierno se deshace del jefe de la UCO que investiga al entorno de Sánchez ascendiéndole a general

El Consejo de Ministros aprobará este martes el ascenso de Rafael Yuste, actual jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a general de brigada. Así, se inicia el relevo en los mandos de la unidad de la Benemérita, con el desplazamiento, hacia arriba en la escala jerárquica, del superior que investiga los asuntos de corrupción que afectan a miembros clave del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ascenso a general en la Guardia Civil son responsabilidad del ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, siempre con el visto bueno de Margarita Robles como titular de Defensa, a propuesta de la Dirección General del cuerpo. María Dolores Gimeno Duran, que recientemente ha certificado su ascenso, es la favorita para recoger el testigo de Yuste al frente de la UCO, con lo que se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo.

El ascenso de Rafael Yuste trascendió en el mes de octubre, ya que completó el curso para ascender a general de brigada, junto con otros coroneles, si bien no se conocía la fecha concreta en la que se produciría el cambio en la UCO. Al estar las plazas limitadas en el puesto de general, entre los ministerios de Interior y Defensa deben escoger a los elegidos y el hasta hoy jefe de la unidad de la Benemérita ha sido uno de los designados.

Desde el Gobierno han recordado en varias ocasione el «derecho a promocionar» de Rafael Yuste siempre y cuando cumpliera los requisitos, como se entiende que ha sido. Además, también, en contestación a preguntas parlamentarias, dijeron que el ascenso a general de brigada ya había ocurrido en otras ocasiones y que esta decisión no supone ninguna interferencia sobre la UCO o cualquier otra unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El pasado mes de junio, Fernando Grande-Marlaska defendió que, bajo su gestión, la UCO había pasado de contar con apenas 300 efectivos a superar los 550 agentes, por lo que «casi se había duplicado la plantilla» y también su presupuesto. «Eso no es descabezar a la UCO; ahora se trabaja con mayor tranquilidad, independencia y es más atractivo ese destino», dijo Grande-Marlaska frente a las críticas tanto de PP como de Vox.

Interior cifró en un 61,6% el aumento del número de efectivos en la UCO desde 2018, lo que, dicen, «refleja una apuesta decidida por el refuerzo operativo» de esta unidad. «Este crecimiento ha permitido mejorar notablemente el grado de cobertura, que ha pasado del 72,6% en 2008 al 96,04% en 2025, acercándose a niveles óptimos de ocupación», en una respuestapor escrito del pasado 23 se septiembre.