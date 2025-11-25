La UCO cerca al PSOE-A: incauta los correos del técnico implicado en el pelotazo socialista en Sevilla

La Unidad Central Operativa (UCO) analiza el ordenador del técnico de Emvisesa que cobró 80.000 euros por facilitar el pelotazo urbanístico del ex dirigente socialista Rafael Pineda. El registro, autorizado por el juzgado, se ha producía este lunes en Sevilla y se ha centrado exclusivamente en la venta de una parcela que quintuplicó su valor en solo cinco meses.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil accedieron nuevamente a la sede de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda de Sevilla, para requisar los correos electrónicos del jefe del servicio de Suelos Terciarios, D. M. L., implicado en la operación de compraventa de la parcela del Higuerón. Esta actuación se enmarca en una investigación por corrupción en los negocios y tráfico de influencias que dirige el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.

La investigación señala que D. M. L. recibió 78.000 euros por su intervención en la operación con Higuerón Real Estate, sociedad de Olga Pérez, esposa del socialista Rafael Pineda. Esta sociedad compró el solar por 1,77 millones de euros en septiembre de 2024, tras haberlo alquilado desde 2017. Solo cinco meses después, en enero de 2025, lo revendieron por 3,9 millones de euros a una filial del grupo Burger King.

La parcela, ubicada en la zona de Pino Montano, fue objeto de un procedimiento público de arrendamiento iniciado en 2016. Solo se presentó una oferta, la de Olga Pérez, que mejoraba incluso las condiciones del pliego. La operación se cerró con una concesión de uso por 40 años. En esos terrenos se instalaron una gasolinera, un Burger King y un KFC.

En 2022, una subasta por 1,9 millones de euros quedó desierta. Sin embargo, en 2024 se rebajó su valor a 1,76 millones, justificándose en un informe interno. Pérez, a través de su sociedad, la compró por 1,77 millones con IVA. En enero de 2025, la vendió por más del doble. El valor de venta coincidía con el fijado en 2011 por el Ayuntamiento gobernado por Juan Ignacio Zoido: 3,3 millones, sin IVA.

Según ha podido confirmar OKDIARIO Andalucía, la UCO accedió a los correos electrónicos del técnico desde 2015, centrando su atención en el proceso de licitación de la parcela y posibles irregularidades en el trato a la empresa de Olga Pérez. El trabajador, actualmente suspendido de empleo, gestionaba más de 500 locales y 800 garajes en Emvisesa y es ahora pieza clave en la investigación.

La Guardia Civil ya había registrado la sede de Emvisesa en dos ocasiones anteriores, en septiembre y octubre, dentro del análisis patrimonial al matrimonio Pineda-Pérez. El pelotazo del solar del Higuerón, sospechoso de estar vinculado a favores personales y pagos encubiertos, ha reabierto el foco sobre una operación urbanística bajo sospecha desde su origen.