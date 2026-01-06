El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que su Ejecutivo, el que conforma junto a los comunistas de Sumar, está dispuesto a enviar tropas a Ucrania para «consolidar la paz».

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en París al término de la reunión celebrada por la Coalición de Voluntarios para canalizar la ayuda a Ucrania. «Estamos dispuestos, como hemos hecho en muchas otras latitudes del planeta, a consolidar la paz con la presencia de fuerzas armadas españolas», ha aseverado Sánchez sobre un escenario de postguerra.

«Si eso lo hemos hecho en otras latitudes, en otros puntos del mundo, cómo no lo vamos a hacer en Europa, por supuesto, vamos a contribuir en Europa a esa paz, esa seguridad colectiva y a la defensa de nuestro proyecto común que es Europa», ha declarado.

En este contexto, ha afirmado que se reunirá con «la mayoría» de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a partir del próximo lunes para abordar cuál debería ser la contribución de España una vez se alcance el fin de la guerra en Ucrania.

De esta manera, Sánchez ha hablado de «abrir la puerta a una participación de capacidad militares en Ucrania, pero desde luego en el ámbito de las garantías de seguridad que vamos a ofrecer estos 35 países».

Informará al Congreso

«Informaré lógicamente, cuando esto se materialice, cuando tengamos un planteamiento mucho más concreto en el que están trabajando nuestros equipos técnicos, al Congreso de los Diputados y al conjunto de la ciudadanía española», ha asegurado.

Desde París, Sánchez ha subrayado que «España desde el principio ha defendido el acceso de Ucrania a la Unión Europea» y que desde el Gobierno se va a «seguir ayudando en ese fin tanto a Ucrania como también lógicamente a la Comisión Europea».

Asimismo, ha expresado que durante la reunión han abordado «las medidas de seguridad» que tendrán que llevarse a cabo en Ucrania cuando se dé un alto al fuego y que otro de los puntos clave ha sido la reconstrucción del país cuando cese la guerra.

«Tanto la Unión Europea como también otros países, también los norteamericanos, estamos listos para poner en marcha un paquete de prosperidad para Ucrania que contenga ayudas, préstamos, incentivos, mecanismos de apoyo para reconstruir sus infraestructuras y también redinamizar su economía y sentar las bases para una nueva prosperidad en Ucrania, cuando se logre la paz», ha enfatizado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha realizado este anuncio coincidiendo con la celebración de la tradicional Pascua Militar, donde ha dado plantón al Rey y al Ejército anteponiendo su agenda internacional. Es la primera vez en Democracia que un jefe del Ejecutivo se ausenta de este solemne acto castrense de reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas.

Venezuela

De otro lado, Sánchez se ha referido a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, sosteniendo que fue una intervención «a todas luces ilegal» y cuyo objetivo es «apropiarse de los recursos naturales» de otro país, ha señalado en referencia al petróleo.

Adoptando así el discurso del régimen chavista y de sus socios comunistas en el Gobierno, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a condenar el ataque de Washington sobre la tiranía de Maduro, y ha defendido el «orden internacional basado en reglas», que en su opinión es lo que permite que el mundo no se rija por «la ley de la selva».

«La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que por cierto nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones», ha apostillado.