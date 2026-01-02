Zelenski pone a Budanov, jefe de inteligencia, al mando de su gabinete tras cesar a Yermak por corrupción

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes 2 de enero un cambio estratégico en la cúpula de su Gobierno: Kiril Budanov, actual jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa (HUR), asumirá el liderazgo de la Oficina Presidencial a partir del 2 de enero de 2026. La decisión marca el relevo de Andriy Yermak, cesado en noviembre tras verse implicado en un caso de corrupción de gran repercusión. Zelenski nombra así al jefe de los espías como su jefe de Gabinete.

«Me reuní con Kiril Budanov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania», ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales, subrayando la necesidad de que la oficina se enfoque en seguridad, desarrollo de las fuerzas de defensa y seguridad y la vía diplomática en las negociaciones internacionales. Budanov aceptó el cargo, declarando: «Es un honor y una responsabilidad enfocarme en asuntos críticos para la seguridad estratégica de nuestro país en un momento histórico para Ucrania».

De espía al gabinete presidencial

Budanov, de 39 años, lidera la HUR desde 2020. Bajo su dirección, el servicio de inteligencia militar ha realizado operaciones dentro de Rusia y en territorios ocupados por Moscú, gestionado unidades de drones capaces de atacar objetivos a más de 1.000 kilómetros y coordinado la Legión Internacional y brigadas en el frente. Su gestión ha convertido a HUR en una de las instituciones más competentes del país, mientras que Budanov se ha convertido en un rostro público conocido por predicciones audaces sobre el conflicto, algunas de las cuales no se han cumplido.

En los últimos meses, Budanov también ha participado en negociaciones discretas con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Abu Dhabi, reforzando su perfil como estratega y mediador.

Cambio de rumbo

La salida de Yermak, hasta ahora mano derecha de Zelenski y con un poder sin precedentes dentro del Gobierno, refleja un cambio de prioridades en Kiev: de la gestión política y diplomática hacia un enfoque más estratégico y militarizado. Legisladores y expertos coinciden en que lo crucial no es solo quién ocupa el cargo, sino cómo ejercerá su influencia dentro del aparato gubernamental.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destituyó el pasado noviembre a Andriy Yermak, su mano derecha, tras verse envuelto en un escándalo de corrupción. Una investigación reveló la implicación de un antiguo socio de Zelenski en un plan para desviar cerca de 100 millones de dólares del sector energético del país.

El caso puso en el punto de mira a Yermak, acusado por sus adversarios de intentar desmantelar la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) cuando esta investigaba la trama. Esta maniobra, según críticos, habría buscado proteger a los implicados y obstaculizar la acción de la justicia.

El nombramiento de Budanov, un hombre de confianza de los servicios de inteligencia, marca un giro significativo en la administración de Zelenski, reforzando la influencia militar en la política interna mientras el país sigue inmerso en la guerra con Rusia.

La caída de Yermak se sumó a una serie de escándalos que han puesto a prueba la imagen de transparencia y lucha contra la corrupción que Zelenski prometió al llegar al poder. Ahora, con Budanov al frente, el Ejecutivo busca recuperar credibilidad y reforzar la disciplina interna, mientras los ojos del país y del mundo permanecen atentos a cómo se manejará la justicia en uno de los casos más polémicos de la historia reciente de Ucrania.