Dimite la mano derecha de Zelenski después de que la agencia anticorrupción registrara su domicilio

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha anunciado este viernes la dimisión Andrey Yermak, su mano derecha. La dimisión del jefe de Gabinete del líder ucraniano llega horas después de que la Agencia Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) del país registraran el domicilio y la oficina de Yermak en el marco del caso Midas, una presunta red de comisiones y blanqueo de dinero.

El presidente ucraniano ha anunciado en un comunicado grabado que «renovará» su gabinete tras la renuncia de Yermak. Aunque Zelenski por el momento no ha adelantado ningún nombre para sustituir a su mano derecha.

«Le agradezco que siempre haya presentado la postura ucraniana en las negociaciones con la precisión debida. Siempre ha sido una postura patriótica. Pero quiero que no haya rumores ni especulaciones», ha declarado Zelenski sobre su ya ex mano derecha. El líder ucraniano también ha asegurado que la dimisión de Yermak y el cambio de Gabinete se produce para «que nadie tenga dudas sobre Ucrania».

El registro en el domicilio de Yermak ocurre al mismo tiempo que Ucrania negocia con Estados Unidos un posible acuerdo de paz, redactado sin el conocimiento de Kiev ni de Bruselas, para poner fin a la invasión de Rusia. Zelenski quiere mitigar cualquier sospecha de corrupción en el seno de su Gobierno ante de que afecte a las negociaciones. En espacial, Kiev necesita cubrirse las espaldas ante las habituales acusaciones de corrupción proveniente de Moscú.

Los registros en la oficina de Yermak han llegado días después de que se destapara un supuesto entramado en torno al sector energético ucraniano y al presunto cobro de comisiones. Las agencias anticorrupción registraron entonces la sede de la empresa estatal de energía atómica, Energoatom.

El propio Yermak anunció durante la mañana del viernes que las autoridades anticorrupción habían procedido al registro de su domicilio, en el distrito gubernamental de Kiev. «Los inspectores de la NABU y la SAPO han tenido pleno acceso a mi apartamento», ha asegurado Yermak en sus redes sociales después de que las autoridades anticorrupción de Ucrania entraran en su domicilio durante la mañana. «Mis abogados están trabajando con ellos y, por mi parte, cuentan con toda mi cooperación», ha asegurado la mano derecha de Zelenski.