Clinton acusa a la Casa Blanca de usarlo como «chivo expiatorio» tras sus fotos en fiestas de Epstein

El equipo del ex presidente demócrata Bill Clinton, ha acusado a la Casa Blanca de utilizarlo «como chivo expiatorio» y de intentar desviar la atención ante posibles revelaciones futuras relacionadas con Donald Trump, tras las desclasificación parcial de miles de documentos y fotografías relacionados con el depredador sexual Jeffrey Epstein, efectuada por el Departamento de Justicia.

La desclasificación, ordenada por la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein —firmada por el presidente de EEUU, Donald Trump—, ha incluido un primer lote en el que destaca prominentemente imágenes inéditas de Clinton, mientras que las menciones a Trump son muy escasas.

«La Casa Blanca no ha estado ocultando estos archivos durante meses sólo para soltarlos un viernes por la tarde con el fin de proteger a Bill Clinton. Esto se trata de protegerse a sí mismos de lo que viene después, o de lo que intentarán ocultar para siempre. Pueden publicar todas las fotos granulosas de más de 20 años que quieran, pero esto no se trata de Bill Clinton. Nunca lo ha sido, nunca lo será», ha asegurado este viernes el portavoz de Bill Clinton, Angel Ureña, en un hilo publicado en la red social X.

Ureña continúa diciendo que «hay dos tipos de personas aquí. El primer grupo no sabía nada y cortó relaciones con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz. El segundo grupo continuó relaciones con él después. Nosotros estamos en el primero. Ninguna cantidad de retrasos por parte de personas en el segundo grupo cambiará eso. Todo el mundo, especialmente MAGA, espera respuestas, no chivos expiatorios».

Entre las fotografías desclasificadas figuran varias de Bill Clinton en entornos sociales con Epstein y su círculo. Una de las más difundidas lo muestra relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza y junto a una persona cuya cara ha sido censurada y de la que el Departamento de Justicia ha confirmado que se trata de una víctima de abuso sexual de Epstein.

Otra imagen lo captura en una piscina junto a Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual en conexión con Epstein, y otra figura con el rostro ocultado. También aparecen fotos de Clinton en el avión privado de Epstein, posando con celebridades como Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross, Kevin Spacey o Chris Tucker, y en eventos con mujeres jóvenes cuyas identidades han sido borradas para proteger a posibles víctimas.

Estas imágenes, descritas como «granulosas y de más de 20 años de antigüedad» por el equipo de Clinton, datan principalmente de finales de los 90 y principios de los 2000, período en el que Clinton mantenía una relación social con Epstein antes de que sus crímenes salieran plenamente a la luz.

Ureña alude a declaraciones recientes de Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, quien admitió que no hay evidencia de que Clinton visitara la isla privada de Epstein, contradiciendo afirmaciones repetidas por el presidente actual.

Clinton ha insistido siempre en que sus contactos con Epstein fueron limitados: voló en su avión en varias ocasiones entre 2002 y 2003, exclusivamente para viajes humanitarios de su Fundación Clinton, siempre acompañado por personal, donantes y agentes del Servicio Secreto.

Añade que cortó toda relación alrededor de 2005, antes del primer acuerdo judicial de Epstein en Florida, y ha negado cualquier conocimiento o implicación en sus delitos. Nunca ha sido acusado formalmente en relación con el caso.