Clinton en un jacuzzi y fiestas con Jagger y Michael Jackson en nuevos archivos de Epstein desclasificados

El Departamento de Justicia de EEUU ha hecho público a última hora de este viernes un primer lote de miles de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales que se suicidó en prisión, entre los que figuran imágenes del ex presidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi. Este paquete inicial incluye cerca de 4.000 documentos, con un volumen total de unos 3 gigabytes, distribuidos en varios grupos de datos. La mayoría son archivos PDF, acompañados de algunas fotografías individuales, un vídeo y material gráfico integrado en informes más extensos.

Entre las imágenes destacadas, que en su mayor parte no tienen fecha ni descripción detallada, aparecen varias del ex presidente Bill Clinton en momentos de relax. Una de ellas lo muestra tumbado en un jacuzzi, con los brazos cruzados detrás de la cabeza y junto a una persona cuya identidad ha sido censurada.

Otras fotos lo captan en compañía directa de Epstein o en eventos sociales junto al líder de The Rolling Stones, Mick Jagger. Además, hay instantáneas de Epstein posando con el cantante Michael Jackson.

Estas fotografías ilustran las conocidas conexiones sociales de Epstein con figuras del mundo político y del entretenimiento, pero no contienen evidencia de actividades delictivas por parte de las personas retratadas. Los documentos han sido revisados exhaustivamente y muchas partes están redactadas para salvaguardar la privacidad de las víctimas —más de 1.200 identificadas— y datos sensibles.

Fuentes como The New York Times, The Guardian y BBC coinciden en que este lote inicial no aporta revelaciones mayores sobre la red de tráfico sexual de Epstein, ya que gran parte del material era conocido de procesos judiciales previos.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha indicado que en las próximas semanas se liberarán cientos de miles de archivos adicionales, una vez completadas las revisiones necesarias.

La desclasificación responde a una ley de transparencia aprobada recientemente y firmada por el presidente Trump, que obliga a publicar la información no confidencial relacionada con el caso.

Mick Jagger, y otras figuras como la cantante Diana Ross o el actor Kevin Spacey también aparecen. En algunas fotos, Epstein no está presente, pero se infiere su círculo social. Otros documentos incluyen registros de vuelos, mensajes telefónicos y correos electrónicos que reflejan cómo Epstein cultivaba relaciones con poderosos hasta poco antes de su arresto en 2019. Por ejemplo, hay menciones a viajes internacionales y contactos con académicos, empresarios y artistas.

Sin embargo, las referencias a Donald Trump son mínimas: sólo una foto de un cheque simbólico y entradas en una agenda ya conocida públicamente.

Medios como NPR, ABC News y The Washington Post destacan que esta desclasificación surge tras meses de presión bipartidista y polémica política. Inicialmente, la administración Trump se resistió a la divulgación, pero cedió ante demandas de víctimas y legisladores.

El fiscal Todd Blanche explicó que las revisiones para redactar información sensible retrasaron la publicación completa, priorizando la protección de las supervivientes.

A la vez, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha liberado en las últimas semanas miles de fotos y documentos del patrimonio de Epstein, incluyendo imágenes de su isla privada en las Islas Vírgenes. Estas acciones mantienen el foco en la necesidad de transparencia total. Aunque las fotos generan titulares sensacionalistas, expertos y periodistas enfatizan que no prueban delitos por parte de los retratados.