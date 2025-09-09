El Congreso de EE UU publica el dibujo de la mujer desnuda que Trump niega haber enviado a Epstein

El Congreso de Estados Unidos ha publicado el dibujo erótico de mujer desnuda atribuido al presidente Donald Trump, dirigido al pederasta fallecido Jeffrey Epstein, cuya existencia el mandatario había negado rotundamente cuando informó de la existencia de ese dibujo con cuerpo de mujer el diario The Wall Street Journal.

El diario conservador norteamericano relataba en un artículo la existencia de una carta que formaba parte de una colección con escritos «subidos de tono» que los amigos influyentes del pederasta Epstein le habrían enviado con motivo de su 50 cumpleaños, en 2003.

En el caso de la misiva de Trump, destaca un dibujo del presidente de EEUU del cuerpo de una mujer cuya silueta enmarcaba el texto mecanografiado, y que llevaba la firma del líder republicano bajo la cintura, simulando el bello púbico. Escribió «feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto». El periódico no publicó dicho dibujo.

El documento que este lunes ha publicado el Congreso de EEUU ha reavivado el caso. Recordemos que Trump interpuso una demanda millonaria contra The Wall Street Journal por informar de la existencia de este material.

El dibujo de la mujer desnuda, atribuido a Trump, es descrito como el contorno de una mujer desnuda con la firma «Donald» garabateada en la zona púbica, forma parte de un libro de felicitaciones recopilado en 2003 por Ghislaine Maxwell, entonces pareja de Epstein, para celebrar el 50º cumpleaños del financiero.

El texto que lo acompaña, escrito a máquina, incluye un diálogo ficticio entre Trump y Epstein, con frases que aluden a «secretos compartidos» y concluye con: «Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto».

En julio de 2025, The Wall Street Journal reveló la existencia de este documento, lo que llevó a Trump a demandar al periódico por 10.000 millones de dólares, acusándolo de difamación y calificando la historia como «falsa». El presidente de EEUU negó haber dibujado la imagen o escrito la carta, afirmando que «no dibuja mujeres» y que el lenguaje no era suyo.

Sin embargo, la entrega de una copia del libro de cumpleaños por parte de los herederos de Epstein al Congreso pone en duda las afirmaciones de Trump. Los demócratas del Comité de Supervisión, liderados por el congresista Robert García, publicaron la imagen en redes sociales con un mensaje contundente: «Aquí está: tenemos la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein, que el presidente afirmó que no existía. Trump habla de un ‘secreto maravilloso’ que ambos compartieron. ¿Qué oculta? ¡Publiquen los archivos!».

García acusa a Trump de mentir y liderar una operación de encubrimiento desde la Casa Blanca, exigiendo la desclasificación total de los documentos relacionados con Epstein.

La relación entre Trump y Epstein, que se extendió durante unos 15 años hasta aproximadamente 2004, ha sido objeto de escrutinio público. Aunque no hay pruebas que impliquen a Trump en los delitos de Epstein, condenado por tráfico sexual de menores, la publicación del dibujo ha alimentado las sospechas y ha generado una brecha en el movimiento MAGA. A

La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, ha insistido en que la firma del dibujo no pertenece a Trump y ha calificado la historia como «falsa». The Wall Street Journal ha publicado otras firmas de Trump de la época para demostrar su autenticidad.