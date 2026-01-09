Nieve, lluvia y viento: la AEMET activa todas las alarmas en España y pide que estemos preparados para lo peor

La AEMET activa todas las alarmas en España y pide que estemos preparados para lo peor este fin de semana. Los expertos no dudan en actualizar unos mapas del tiempo que nos pueden traer más de una sorpresa del todo inesperada. Deberemos empezar a prepararnos para un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa, determinados cambios que pueden acabar siendo claves en este invierno.

No estamos teniendo una estación tan estable como nos imaginaríamos, sino que nos enfrentamos a un destacado giro radical que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas que tenemos por delante y todo lo que nos permitirá hacer este tiempo que puede llegar a ser especialmente preocupante. La AEMET no duda en preparar a la población para lo peor y hacerlo de una forma que quizás nos costará creer, son tiempos de cambios y de visualizar un giro importante de guion en estos días que tenemos por delante.

Viento, lluvia y nieve son un riesgo

Estamos viviendo un invierno para el que quizás deberemos estar preparados, nos enfrentamos a una serie de fenómenos que van llegando a toda velocidad y lo harán de tal forma que tocará empezar a tener en consideración algunos cambios destacados.

Es hora de saber qué es lo que nos puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que tendremos que prepararnos para dar un giro radical de guion en una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

La nieve de estos días pasados ha acabado siendo una de las grandes protagonistas de unas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que nos invita a pensar en todo lo que tenemos por delante. Un duro invierno de bajas temperaturas que nos sitúa en lo peor de unas fechas en las que el frío hará acto de presencia.

Tocará empezar a visualizar un destacado cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos tener por delante. La AEMET espera que este fin de semana llegue una novedad destacada, en estos días en los que recuperamos la rutina, la previsión del tiempo no trae buenas noticias.

La AEMET activa todas las alarmas y pide que nos preparemos para lo peor

Este fin de semana deberemos estar preparados para una serie de cambios importantes que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Nos enfrentamos a un marcado giro radical que ha acabado siendo el que nos afectará de lleno.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que el tiempo en la Península y Baleares venga marcado por el paso de un frente atlántico asociado a la baja Goretti situada entre el Paso de Calais y Países Bajos, y la masa fría postfrontal que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio. Serán más abundantes en el norte y noroeste peninsular, con posibilidad de ser fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormentas, en el Cantábrico y Pirineo occidental, y esperándose en general débiles en el resto. Serán poco probables en la fachada mediterránea con una tendencia a abrirse claros a lo largo del día en el suroeste, meseta Sur y zonas litorales mediterráneas. La cota de nieve irá bajando de 1200-1600 metros al principio a 500-700m en la mitad norte peninsular, con posibles acumulados significativos en montañas del extremo norte. En Canarias, poco nuboso tendiendo a nuboso. Se espera más nubosidad en el norte y este de La Palma con probables lluvias débiles.

Probabilidad de bancos de niebla matinales zonas de montaña y mesetas, más persistentes en zonas altas orientales de la meseta sur. Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte peninsular y zonas de montaña de la mitad norte y tercio oriental, con aumentos en el centro y mitad sur. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con ascensos en el resto más acusados en áreas de la mitad sur y más suaves en el Ebro. En gran parte del norte y oeste se registrarán al final del día. En Canarias pocos cambios. Heladas débiles en los principales entornos de montaña, también en cumbres de Tenerife y moderadas en el Pirineo. Predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, llegando a fuertes en las islas y litorales peninsulares, con probables rachas muy fuertes en zonas del interior de la mitad norte y del tercio oriental peninsular. En Canarias alisio moderado».

Las alertas estarán activadas: «Probables acumulaciones significativas de nieve en Pirineos y cordillera Cantábrica occidental. Probables nieblas persistentes en zonas altas orientales de la meseta sur. Viento fuerte de componente oeste en litorales cantábricos y probables rachas muy fuertes en el tercio oriental, extremo norte y Baleares. Precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental».