Ni diplomacias de salón ni medias tintas. Don Emilio Montes, el cura de Valdepeñas que ya es un fenómeno de masas, vuelve a sacudir los cimientos de lo políticamente correcto al analizar la captura de Nicolás Maduro por la administración Trump.

En la España del siglo XXI, donde parece que hay que pedir perdón por llamar a las cosas por su nombre, la parroquia de Valdepeñas se ha vuelto a convertir en el faro de la claridad. Don Emilio Montes, un sacerdote que no entiende de guiones ni de miedos mediáticos, ha vuelto a hacerse viral.

¿El motivo? Una homilía en la que, con la sencillez de quien pisa el barro y la contundencia de quien conoce el Evangelio, ha puesto los puntos sobre las íes respecto al conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela.

El análisis de don Emilio: «Trump será charlatán, pero cumple»

Mientras la comunidad internacional se pierde en comunicados tibios y las cancillerías europeas miran hacia otro lado tras la detención de Nicolás Maduro por orden de Donald Trump, el cura de Valdepeñas ha sido claro: «Maduro es un charlatán y Trump cumple». Así de sencillo. Así de rotundo.

Lejos de la imagen del clérigo que sólo habla de las nubes, Montes ha bajado al terreno de la geopolítica con un lenguaje que entiende desde el agricultor de Ciudad Real hasta el exiliado en Caracas. Para el párroco manchego, la diferencia entre ambos líderes es la palabra dada.

«Maduro es un charlatán, al menos como tantos de nuestros políticos», afirmaba Montes ante unos feligreses que escuchaban entre asombro y agradecimiento. Pero el «zasca» definitivo llegó al referirse al presidente norteamericano: «Trump será charlatán, pero cumple y dice: ‘voy a por ti’».

En un entorno digital saturado de corrección política, las palabras de Montes han caído como un bálsamo para aquellos que están hartos del «bienquedismo» institucional. El cura no se muerde la lengua al recordar que, frente a la tiranía que ha desangrado a Venezuela durante décadas, la firmeza de Trump no es una cuestión de modales, sino de efectividad.

Dios también conoce a Trump (y a los políticos españoles)

Pero Montes, el cura de Valdepeñas, no se quedó solo en el charco venezolano. Fiel a su estilo directo, recordó a sus fieles que a Dios no se le engaña con ideologías de escaparate. «Al Señor no tienes tú que hacerle ideología. Él sabe de sobra quién es Pedro Sánchez, quién es el del PP, quién es Abascal o la Ayuso. Hasta al Trump lo conoce Dios», sentenció.

Esta visión, que mezcla la providencia divina con la cruda realidad de las urnas, ha resonado con fuerza en las redes sociales. El mensaje es claro: mientras unos se pierden en discursos infinitos que no llenan la nevera ni liberan naciones, otros, con sus formas bruscas y su estilo directo, consiguen resultados.

El aplauso de una España que no se calla

La reacción no se ha hecho esperar. El vídeo, que ya circula por todos los grupos de WhatsApp de España, ha generado una ola de apoyo que trasciende lo religioso. No se trata de religión, dicen muchos, sino de sentido común.

En un momento en que el Gobierno de España parece más preocupado por no ofender a los aliados del chavismo que por celebrar el fin de una dictadura, que un cura de pueblo hable con esta libertad es, cuanto menos, refrescante. Los aplausos que empezaron en los bancos de madera de su iglesia en Valdepeñas hoy se escuchan en una Venezuela que ve, por fin, una luz al final del túnel.

Don Emilio lo ha vuelto a hacer. Ha dicho lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir frente a una cámara. Porque a veces, para entender la política internacional, hace falta menos análisis de experto y un poquito más de la claridad de Valdepeñas.