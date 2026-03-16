Última hora del estado de salud de Gala, la hija de Violeta Mangriñán: «Asusta y da muchísima pena»

Violeta Mangriñán atraviesa una semana especialmente complicada. La creadora de contenido, que en los últimos años ha consolidado su carrera empresarial y su presencia en redes sociales, ha compartido con sus seguidores la preocupación que vive en casa debido al estado de salud de su hija mayor, Gala. La pequeña padece impétigo, una infección bacteriana muy frecuente en la infancia que, aunque en la mayoría de los casos no reviste gravedad, puede resultar muy llamativa.

Violeta, madre de dos niñas —Gala y Gia—, ha explicado en los últimos días que ambas han atravesado problemas respiratorios que les han dificultado el descanso nocturno. A esa situación se sumó posteriormente el diagnóstico dermatológico de la mayor. La influencer ha relatado con detalle cómo está evolucionando la enfermedad y cuáles son los pasos que están siguiendo para tratarla.

El problema que afronta Violeta

La situación comenzó con un episodio de malestar general en las niñas, relacionado principalmente con una afección respiratoria que les provocaba tos y acumulación de mucosidad. Como consecuencia, el descanso nocturno se volvió más difícil para toda la familia, algo habitual cuando los niños atraviesan este tipo de procesos. «De la tos y los mocos nos libraremos pero del impétigo empiezo a dudarlo», les contó a sus seguidores.

En medio de esa circunstancia apareció el diagnóstico de impétigo en la piel de Gala. Se trata de una infección bacteriana contagiosa, especialmente común entre niños pequeños, que suele manifestarse a través de llagas rojizas, ampollas y zonas de descamación que pueden provocar picor o irritación.

Ante esta situación, la empresaria decidió actuar con rapidez y consultar con profesionales sanitarios. Según explicó en sus redes sociales, la familia optó por contactar con una clínica privada para que una fisioterapeuta respiratoria acudiera a su domicilio y atendiera a las pequeñas, con el objetivo de aliviar la congestión y facilitar la respiración.

Última hora sobre Gala

A pesar de ese primer tratamiento tópico, la evolución de la infección cutánea no fue la esperada. Violeta ha explicado que, aunque en un primer momento la piel parecía mostrar cierta mejoría, la enfermedad volvió a manifestarse con un nuevo brote en diferentes partes del cuerpo de la niña. «Si veis una foto de los ojos de mi hija ahora mismo, asusta y da muchísima pena. No es nada grave pero es muy escandaloso visualmente», comenta.

Según dice, las lesiones comenzaron a extenderse a zonas como la espalda, la axila e incluso el área de los ojos. Este avance de la infección llevó a los médicos a modificar la pauta terapéutica y optar por un antibiótico oral, siguiendo las indicaciones tanto del dermatólogo como de la pediatra que están supervisando el caso.

La influencer expresó su inquietud por la evolución del proceso, aunque quiso tranquilizar a sus seguidores aclarando que, pese a lo aparatoso de las lesiones, no se trata de una enfermedad grave. En sus palabras, el aspecto de la piel puede resultar impactante, especialmente en el rostro, pero el cuadro clínico suele resolverse con el tratamiento adecuado.

El tratamiento está en marcha

Ante la evolución del cuadro y a la espera de la cita médica con el especialista, Violeta ha optado por extremar las precauciones en el entorno familiar. Entre las medidas adoptadas se encuentra la decisión de no llevar a Gala al colegio durante estos días, una determinación tomada tanto por motivos de salud como para evitar posibles contagios, dado que el impétigo puede transmitirse fácilmente por contacto directo.

La creadora de contenido ha explicado que, aunque el tratamiento ya está en marcha y la situación está controlada por profesionales sanitarios, prefiere mantener a su hija en casa hasta comprobar que la infección remite por completo. De este modo, puede supervisar personalmente la evolución de las lesiones y garantizar que la pequeña se encuentra cómoda durante el proceso de recuperación.

Esta situación ha obligado a Mangriñán a reorganizar su rutina diaria, algo que no resulta sencillo teniendo en cuenta su actividad profesional. Además de su trabajo en redes sociales, la valenciana dirige una empresa vinculada al mundo del té matcha, un proyecto empresarial que ha ganado visibilidad en los últimos años.

Violeta, una madre entregada

En más de una ocasión, Violeta ha hablado públicamente sobre las dificultades de conciliar su faceta profesional con la maternidad. Ha reconocido que a veces se exige demasiado a sí misma al intentar abarcar todos los frentes: el cuidado de sus hijas, la gestión de su empresa y su presencia constante en redes sociales.

El problema médico de Gala ha vuelto a poner de relieve esa realidad que comparten muchas familias: cuando un niño se pone enfermo, las prioridades cambian de inmediato. Las agendas se reorganizan, los horarios se alteran y la atención se centra por completo en la recuperación del menor.

Mientras el tratamiento continúa y la familia espera la valoración del especialista, Mangriñán mantiene la esperanza de que la infección remita en los próximos días. El impétigo, aunque puede resultar persistente y algo incómodo de tratar, suele desaparecer con antibióticos adecuados y cuidados dermatológicos.

Por ahora, la modelo permanece atenta a cualquier cambio en el estado de su hija, confiando en que la evolución sea favorable y que esta complicada semana quede pronto atrás.