Violeta Mangriñan confiesa qué ha hecho tras dar a luz a su segunda hija: «Estoy muy orgullosa»

Violeta Mangriñan ha tomado una decisión valiente después de dar a luz a su segunda hija, Gia, el pasado 1 de febrero. Tras compartir en redes sociales cada paso de su embarazo y emocionarse con sus seguidores al presentar a su recién nacida, la creadora de contenido ha revelado que buscará ayuda profesional a través de la terapia. No es la primera vez que lo hace, pero en esta ocasión no estará sola, le acompañará Fabio Colloricchio, el padre de sus hijas.

A través de su cuenta de Instagram, Violeta compartió un emotivo carrusel de imágenes que capturan los momentos más íntimos y significativos del nacimiento de Gia. En estas fotografías, se puede apreciar la emoción y la alegría de la influencer al sostener a su bebé en brazos, así como la conexión familiar durante videollamadas con su otra hija, Gala, y su novio.

Recordemos que esta relación estuvo cargada de polémica desde el primer momento. Se conocieron en el programa ‘Supervivientes’ y los jóvenes estuvieron sometidos a mucha presión, por eso Mangriñan pensó que la mejor opción era ponerse en manos de profesionales

Detrás de la felicidad de la llegada de su segunda hija, Violeta ha optado ser transparente y compartir con sus seguidores la importancia de cuidar también su bienestar emocional.

En una sincera reflexión, la modelo anunció su decisión de iniciar terapia para abordar aspectos relacionados con su salud mental después del parto. Violeta quiere buscar ayuda profesional y ha resaltado la importancia de reconocer y atender las necesidades emocionales de las madres en el período postparto. La maternidad puede ser un viaje emocionalmente desafiante y es fundamental que las mujeres se sientan apoyadas y escuchadas en este proceso.

La valiente confesión de Violeta Mangriñan

A través de su valiente revelación, Violeta Mangriñan busca destigmatizar la búsqueda de ayuda psicológica y promover la importancia del autocuidado en la etapa postparto. Su ejemplo inspirador demuestra que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía que puede conducir a un mayor bienestar emocional y mental. Es importante recordar que tiene a sus espaldas un ejército de seguidores muy numerosos, por eso su acción no ha tardado en convertirse en tendencia y ya es un tema muy comentado.

«Después de dos años he vuelto a terapia, hoy he empezado el psicólogo de nuevo y de forma presencial. Terapia a nivel individual y en pareja con Fabio. Era uno de los propósitos más importantes de este 2024 y tenía claro que iba a empezar en cuanto diese a luz. Estoy muy orgullosa de mí y de nosotros», ha explicado Violeta. Insiste en que está contando con la ayuda de su novio, quien no le ha dejado sola en ningún momento.

El embarazo de la creadora de contenido fue bastante comentado. Ella misma compartió algunas de sus experiencias, por ejemplo cuando tuvo un pequeño accidente con el coche. Afortunadamente su hija no sufrió ningún daño, pero como es natural ella se asustó bastante. Recibió muchas críticas por desvelar lo que había pasado, pero no le importa, por eso ha contado que está yendo a terapia.

Los fans de Violeta Mangriñan se rinden ante su valentía

La valentía y sinceridad de Violeta Mangriñan continúan siendo motivo de admiración entre sus seguidores, quienes la han acompañado en cada paso de su vida personal y profesional. Ante las posibles especulaciones y rumores que puedan surgir debido a su decisión de acudir a terapia en pareja con Fabio Colloricchio, la joven no duda en enfrentar la situación con determinación y claridad.

En una interacción con una fan a través de mensajes privados en Instagram, Violeta reveló que está plenamente consciente de que su confesión sobre la terapia en pareja podría desencadenar rumores sobre una supuesta crisis entre ella y Fabio. Sin embargo, la modelo no permite que estas preocupaciones interfieran con su compromiso de priorizar su bienestar emocional y fortalecer su relación.

Al afirmar que está «preparada y, lamentablemente, acostumbrada» a enfrentar este tipo de situaciones, Violeta demuestra su madurez y su capacidad para manejar la atención mediática con calma y determinación. Su actitud es un testimonio de su fuerza interior y su compromiso con la autenticidad y la transparencia en todas las facetas de su vida.

En última instancia, la respuesta de Violeta Mangriñan resalta la importancia de priorizar la salud mental y la comunicación abierta en las relaciones de pareja, así como la importancia de enfrentar los desafíos con honestidad. Su ejemplo inspirador continúa resonando entre sus seguidores, quienes la apoyan en este nuevo capítulo de su viaje personal.

Violeta tiene mucha experiencia en los medios de comunicación y es plenamente consciente de que sus pasos generan mucha controversia. Pero considera que es importante dar naturalidad a ciertas cosas y cree que es fundamental visibilizar la salud mental para que la sociedad se elimine estigmas y prejuicios que están haciendo demasiado daño.