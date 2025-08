Ana Obregón estalla por los últimos rumores y sentencia: "La gente es tan inculta..."

Ana Obregón y sus hermanos tomaron una complicada decisión: vender El Manantial, una mansión que la familia tiene en Mallorca. Se trata de una vivienda con acceso a la playa, con seguridad privada y con una parcela de 6.000 metros. Los Obregón han situado su precio en 35 millones de euros y les está costando mucho encontrar comprador. En LOOK hemos explicado que la presentadora tendrá que modificar su hoja de ruta si desea ejecutar la operación. Sin embargo, no le ha sentado bien que los medios se hayan hecho eco de este problema y ha dado unas contundentes declaraciones en contra de todos aquellos que no le han dado la razón. «Sí, todo es falso. Es que la gente es tan inculta que confunde antigüedad con viejo decrépito. ¿Sabes lo que te digo?», ha comentado al respecto.

A pesar de que Ana Obregón ha negado la mayor, los hechos hablan por sí solos. De momento, El Manantial sigue perteneciendo al clan García Obregón, tanto es así que el empresario Nicolás Vallejo-Nágera ha pasado allí una temporada. Colate, como se le conoce popularmente, es íntimo amigo de Javier, hermano de Ana, por eso se ha encontrado con las puertas de la casa completamente abiertas.

Ana Obregón trabaja de colaboradora en el programa Y ahora Sonsoles. A través de este espacio responde a muchas polémicas, pero en su momento le costó mucho admitir que quería vender su mansión de Mallorca. Con el paso del tiempo se dio cuenta de que negarlo no iba a servir de nada, así que reconoció que el proyecto estaba en marcha. Es cierto que no entró en detalles porque sus hermanos le pidieron que fuese prudente. Ana ha estado en silencio, pero ha terminado dando un golpe en la mesa y ha prometido que los últimos datos que han circulado sobre su familia no se corresponden con la realidad. «No, no, está muy mal informado. Todo es falso», sentencia.

El Manantial, la mansión de la polémica

La formidable mansión de Ana Obregón en la Costa de los Pinos (Mallorca), ha sido durante décadas un símbolo de unión familiar y de vivencias entrañables. Construida por su padre, Antonio García, a finales de los años 60, la propiedad se levantó sobre tres parcelas contiguas con un objetivo muy claro: respetar la naturaleza del entorno y levantar un hogar destinado a crear recuerdos imborrables. Allí, entre pinos centenarios y el sonido del mar, la familia encontró un rincón de paz y celebración, especialmente durante los veranos, cuando Ana posaba en los jardines para sus tradicionales reportajes estivales.

Sin embargo, tras la pérdida de sus padres y de su hijo Aless Lequio, la función de la finca como punto de reunión familiar se ha desdibujado por completo. La mansión, bautizada como El Manantial, representa ahora una etapa cerrada y dolorosa para Ana, que, aunque encontró en sus estancias consuelo durante el duelo, ha decidido dejar atrás ese capítulo.

El coste elevado de mantenimiento, la falta de uso y el vacío emocional que dejó la ausencia de los suyos han sido determinantes para que la familia tomara la decisión de ponerla a la venta. Ana Obregón es muy mediática, pero sus hermanos han optado por la discreción y le han pedido que no toque este tema en público porque todo lo que suceda quieren llevarlo en la más estricta intimidad. Quizá esa sea la razón por la que la presentadora haya negado los inconvenientes que se han encontrado a la hora de colgar el cartel de «se vende».

Una casa de 35 millones de euros

La propiedad, valorada en unos 35 millones de euros, se extiende sobre un terreno de 8.000 metros cuadrados y cuenta con cerca de 1.000 metros construidos en una sola planta. Su arquitectura abierta y funcional ofrece espectaculares vistas al mar desde prácticamente cualquier rincón, incluyendo una terraza principal que se asoma a la bahía de Cala Millor. Siete suites, zonas de invitados, cocina equipada, salón-comedor y áreas de servicio conforman su interior, mientras que en el exterior destacan la piscina con solárium, el jardín de autor, la pista de pádel y un acceso privado a un acantilado de 140 metros de altura.

Además del lujo y la ubicación privilegiada, lo que convierte a esta finca en un bien tan codiciado es la historia que encierra entre sus paredes. Fue en ese mismo lugar donde Ana escribió gran parte de su libro El chico de las musarañas, una obra nacida en pleno proceso de duelo, donde transformó el dolor por la muerte de Aless en literatura.

Aunque la mansión mantiene intacta su belleza y exclusividad, Ana parece haber cerrado una etapa. Habrá que esperar un tiempo para ver si encuentra a alguien que le pague lo que vale su casa. De momento, la situación parece estar lejos de concluir, pero en este tipo de operaciones siempre llega alguien dispuesto a cerrar un trato.