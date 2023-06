Ana Obregón firma ejemplares en la Feria del Libro de Madrid pero pone una particular condición

Ana Obregón vuelve a reaparecer en público tan solo unos días después de exponerse ante la prensa, y de nuevo por el mismo motivo. La cita es este domingo 11 de junio, en la Feria del Libro de Madrid. Allí estará dándose un baño de masas y firmando ejemplares, de 12:00 a 15:00 horas, en el Espacio Rosaleda. Una nueva oportunidad para ver a una de las protagonistas indiscutibles de la crónica social en los últimos meses, desde que se destapase que había recurrido a la gestación subrogada para traer al mundo a Ana Sandra, hija de su primogénito Aless Lequio.

La ex actriz está aprovechando su retorno a España desde Miami para promocionar El chico de las Musarañas, el libro que comenzó a escribir su hijo durante la enfermedad que acabó con su vida y que la madre ha terminado después. Una obra profunda, llena de sentimiento, reflexiones y lecciones de vida cuyos beneficios van destinados a la investigación contra el cáncer a través de la Fundación Aless Lequio.

Llegados a este domingo, Ana Obregón ha reaparecido en la Feria del Libro de la capital. Lo que se esperaba un baño de masas, no lo ha sido tanto puesto que la bióloga ha decidido poner una condición un tanto particular, que no es otra que limitar sensiblemente las personas a las que va a firmar libros. Así lo expone la organización del evento en su dossier de prensa: «Solo 150 tickets por orden de llegada». En otras palabras, Ana no quiere bullicios ni sentirse sobrepasada, por lo que quien haya querido tener un ejemplar con su rúbrica estampada, ha debido estar rápido. Cabe destacar que pese a ser una medida un tanto atípica, hay otros autores que también la hacen. Por ejemplo, el escritor Javier Castillo, autor de La chica de nieve, ha firmado en otro espacio habilitado para ello y restringido a 300 visitantes.

La última vez que escuchamos hablar a Ana Obregón a corazón abierto fue esta misma semana que hoy expira. El Westin Palace de Madrid abrió sus puertas para un multitudinario evento en el que hubo más de 100 medios de comunicación acreditados. Allí, la autora del libro desnudó sus sentimientos y afrontó las críticas por recurrir a la gestación subrogada, prohibida en España.

Entre otras cosas, Obregón desveló que sucedió un fenómeno paranormal: la llamada de su hijo Aless, algo que le dio fuerzas para seguir hacia delante. Sobre las críticas, Ana se desmarcó con entereza: «No me interesa nada de lo que diga nadie. No me ha llegado nada. En Estados Unidos no se habla de España. Cuando uno ha enterrado a un hijo, todo lo demás son cosquillas (…) cuanto más me critiquen, más me río». Además, mandó un mensaje a Alessandro Lequio que no hizo más que evidenciar que la relación entre ambos no pasa por un buen momento. Sin embargo, la propia bióloga quiso tener un gesto de acercamiento con el italiano a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

La próxima vez que veamos a Ana Obregón en público bien podría ser en la entrega de Mi Casa es la Tuya, que ya tiene cerrada junto a Bertín Osborne.