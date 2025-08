Qué fue de Conchita, la poligrafista de ‘Sálvame Deluxe’ que desapareció y ahora triunfa en TikTok

¿Qué ha pasado con Conchita, la poligrafista que trabajó durante tantos años en Sálvame? Ha desaparecido de la televisión. Nadie ha vuelto a contratar sus servicios desde que colaboró con La Fábrica de la Tele, la productora que se encargaba del programa de Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, hay mucha gente que no se ha olvidado de ella y en LOOK hemos hecho un repaso de sus últimos años.

El verdadero nombre de Conchita es Concepción Pérez, pero la audiencia le conoce por su apodo porque así era conocida por sus ex compañeros de Telecinco. Se ha quedado sin hueco en la cadena, pero en su última entrevista asegura que no le importa. Según cuenta, ha cerrado su etapa en la pequeña pantalla y ha asumido que después de Sálvame no volverá a salir en televisión. Eso sí, de un modo u otro continuará ligada al mundo de la comunicación.

Conchita Pérez en un evento. (Foto: Gtres)

Conchita, al ver que el público quiere saber cómo ha cambiado su vida en los últimos años, ha decidido crearse un perfil en TikTok. Su primer vídeo supera las 100.000 visualizaciones: «Son tantas las personas que me preguntan qué hago desde que terminó Sálvame que he decidido asomarme a redes para deciros que sigo solucionando dudas a quien lo necesite». Es decir, la poligrafista sigue utilizando sus famosos cables para ver quién miente y quién dice la verdad.

El trabajo actual de Conchita

El tiempo pasa muy rápido y la audiencia se olvida de algunas cosas, pero en LOOK tenemos una hemeroteca bastante amplia. Recordamos que hace 10 años salió a la luz una polémica que afectó de lleno a Conchita. Uno de sus compañeros de profesión aseguró que era una farsante, que no estaba capacitada para usar el polígrafo y que estaba mintiendo a la audiencia. Concepción respondió de manera tajante y garantizó que en su trayectoria no había ninguna mancha.

Lo cierto es que, actualmente, Conchita sigue trabajando de poligrafista. Parece que esta tarea es su principal fuente de ingresos ahora que se ha quedado sin su sustento televisivo. Al menos eso es lo que ha contado a través de sus redes.

También ha aprovechado para hacer un guiño a la productora que le ayudó a saltar a la fama. «Al comenzar esta etapa quiero dar las gracias a las personas que hicieron posible que la eficacia del polígrafo fuera conocida. Desde la dirección de La Fábrica de la Tele a todas las personas que me ayudaron en esta tarea durante 13 años. A todos, gracias».

Su última aparición televisiva

Conchita Pérez en un evento. (Foto: Gtres)

Hay que recordar que La Fábrica de la Tele ha sido un auténtico fracaso. Sus años dorados no fueron más que un breve espejismo y ahora la empresa se llama La Osa TV, pero no tiene ningún proyecto fuerte. Es la empresa que está detrás de Ni que fuéramos, un espacio que empezó en YouTube y ahora se emite en TEN, una cadena de la TDT.

La última vez que Conchita apareció en televisión fue para someter al polígrafo a Marta Riesco, la polémica ex novia de Antonio David Flores. Le puso sus cables y descubrió algunas de las mentiras que había contado en los últimos tiempos. No obstante, la noticia no fue suficiente como para demostrar que su máquina merece un espacio en las televisiones importantes y, de momento, tiene cerrada las puertas de Mediaset.