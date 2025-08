Los presuntos mensajes de Álvaro Muñoz Escassi con una mujer que dejan en shock a Raquel Bernal

Raquel Bernal ha descubierto una presunta deslealtad por parte de Álvaro Muñoz Escassi en el tiempo en el que fueron pareja sentimental. Una acción que habría ocurrido ocho días antes de que el jinete y la empresaria venezolana se casaran en Punta Cana. Unas informaciones expuestas por Mónica Vergara que, a pesar de ser nuevas para ella, se ha aventurado a negar por boca del colaborador de televisión Aurelio Manzano.

«Me dice que no es verdad», ha deslizado el tertuliano. «Yo en esa época tenía acceso al Instagram, al Whatsapp de Álvaro y a todo su teléfono», ha revelado ella misma. «Álvaro me había dado sus claves», ha dicho. Unos datos que con estas palabras ha dejado claro que no les da credibilidad alguna. Dejando así patente la confianza que tiene depositada en el ex superviviente y conservando su buena relación de amistad. «Mi matrimonio no se rompe por ninguna infidelidad», ha aclarado Bernal.

Aurelio Manzano en ‘Fiesta’ hablando con Raquel Bernal. (Foto: Telecinco)

Además, ha reparado en los detalles y ha esgrimido que, en esa etapa, Álvaro no tenía la foto de perfil que puede verse en las pruebas que se han mostrado en pantalla y disponía de un móvil dominicano, porque residía en la República Dominicana junto a ella. Una declaración que ha recogido Vergara con hartazgo. «Lo que estáis diciendo no hay Dios que se lo crea», ha comenzado diciendo. «Estoy alucinando, estáis pecando de ser demasiado inocentes, no quiero meter el dedo en la llaga porque no es mi trabajo pero, igual que tiene un dispositivo, puede tener dos», ha apuntado, señalando hacia la posibilidad de que el jinete tuviera una especie de doble vida.

Mónica Vergara y Paloma Barrientos en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

«Ruth —la chica con la que le habría sido infiel a su por aquel entonces prometida— me dice que tiene 540 capturas de pantalla de chats con Álvaro. Es algo demostrable», ha desvelado. «Empezaron a hablar en octubre del año 2016 y 20 días antes de la boda estaba quedando», ha confesado la colaboradora. «Mantuvieron conversaciones el mismo día del enlace. Ella era ajena a todo lo que envolvía en ese instante a Escassi», ha referido. Un idilio virtual que se materializaba con el intercambio de fotos, videos, audios y mensajes subidos de tono que se dinamita tras la aparición de la portada de la revista ¡Hola! en la que se recoge la gran unión en santo matrimonio entre Álvaro y Raquel.

Conversación de Álvaro Muñoz Escassi y Ruth. (Foto: Telecinco)

Belén Rodríguez, que también se encontraba en ese instante en el set del programa Fiesta, ha señalado a Raquel como conocedora de la situación. «Si rompes un matrimonio después de cinco meses y estás enamorada, evidentemente lo sabes; otra cosa es que te cueste reconocerlo», ha verbalizado con contundencia. A este monto de opiniones, se ha sumado Paloma Barrientos, que ha compartido su postura. «Me parece muy bien que ahora Raquel quiera mantener una relación estupenda con Escassi», ha explicado. «Pero en aquel momento sí que había una deslealtad», ha comentado con conocimiento de causa.