Le he copiado esta camisa de Zara a mi madre y todo el mundo me pregunta de dónde es: un básico elegante y pega con todo

Esta camisa de Zara la podría llevar mi madre, pero es uno de mis fondos de armario más espectaculares, un buen básico que pega con todo. No puedes dejar escapar un tipo de prenda que puede acabar siendo tu mejor aliado de un estilismo de 10. La misión de Zara se cumple a la perfección y lo hace de tal forma que podremos empezar a crear una serie de buenas sensaciones que empezarán a materializarse con la ayuda de una serie de prendas y complementos especiales.

Es un básico lo que nos hace falta en nuestro día a día. Sobre todo, si tenemos en consideración que estaremos ante una serie de detalles que pueden acabar marcando una diferencia significativa. En este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que le darán el acabado que necesita a esta prenda. Estaremos muy pendientes de algunos ingredientes que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Es hora de apostar por este tipo de camisa que tiene un diseño que puede sorprenderte.

Un básico elegante que pega con todo

Con un presupuesto para la ropa que va bajando año tras año, nada mejor que apostar por prendas básicas que podremos empezar a tener en consideración determinados de detalles que pueden ser los que marcarán estos días. Será el momento de hacernos con este tipo de elementos que serán los que mejor se adaptarán a nuestro día a día.

Si estás pensando en una sola marca que puede darte todo lo que necesitas y más. Ha llegado el momento de apostar claramente por una Zara que sabe muy bien qué es lo que necesitas. Tiene una amplia colección de básicos, para todas las edades y tallas que realmente no puedes dejar escapar.

Puedes compartir armario con tu madre o con cualquiera, con estas piezas que quedan bien a cualquier mujer. Por lo que, quizás lo que necesitas es encontrar la manera de hacerte con un buen básico que hasta la fecha no pensabas que podrías empezar a tener en tu poder. Este tipo de prenda acabará marcando una diferencia importante.

Es hora de apostar claramente por ella y de hacerlo de la mejor manera posible, con este tipo de detalles que acabarán marcando un antes y un después en nuestro armario. Esta camisa es lo que estás buscando.

He copiado esta camisa de Zara que todo el mundo me pregunta de dónde es

Zara cumple a la perfección con su misión de darnos más por menos, una serie de prendas y complementos que parecen de lujo, pero podemos tener por muy poco dinero. Por lo que, hasta ahora no sabíamos la importancia de conseguir este tipo de piezas que pueden ser las mejores opciones posibles.

Es una camisa de Popelín que los expertos de Ribasicasals presentan como: «El Popelín es una tela fina, de tacto rígido, que tradicionalmente se usaba para confeccionar camisas básicas. Esta temporada, se reinventa y se convierte en el protagonista de las coleccionas estivales de grandes firmas de moda. Lo hemos visto en blusas, vestidos de escote off the shoulder, pantalones culotte, faldas e incluso telas para patchwork. El Popelín nunca ha perdido vigencia y se consolida como una de las tendencias estrellas de esta primavera/verano».

Siguiendo con la misma explicación: «Es un tejido resistente, mayoritariamente de algodón, y de cierta transpirabilidad y rigidez. Que sea más o menos sostenido dependerá de las fibras que hayan intervenido en su fabricación. Pueden ser fibras naturales (algodón, lino…), artificiales (modal, viscosa…) o sintéticas (poliéster, poliamida…)».

Teniendo en cuenta el mantenimiento de esta prenda: «Se permite el lavado a máquina a 30ºC, pero no se pueden usar blanqueadores o cloros, tampoco es conveniente el uso de secadora (y aún menos si lleva spandex). En el caso de popelines de estampación convencional, no es recomendable dejar las prendas en remojo. El planchado debe ser a media temperatura».

La peculiaridad de esta camisa es un diseño con una manga abullonada que vuelve con fuerza esta temporada, de la misma forma que lo hacen los pantalones bombachos. Unos detalles que hacen de un básico algo más y que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en nuestro poder, gracias a unos precios que son excepcionales.

Esta blusa es un básico que nunca pasará de moda y que podremos llevar con todo nuestro armario. Con las prendas más llamativas o con las más básicas, pero siempre descubriendo lo mejor de una marca tan especial como Zara que lo tiene todo o más para darnos los mejores elementos posibles para un armario atemporal y barato.

Esta camisa es una de las novedades de esta temporada, se vende por sólo 17 euros y está en tres colores pastel.