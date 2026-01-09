Carlos Lozano ha aterrizado en la casa de GH DÚO con un secreto de su vida sentimental desconocido hasta la fecha. El presentador de televisión, que lleva casi cinco años alejado del foco mediático e inmerso en el cuidado de sus animales, ha regresado a la casa de los famosos con una cuenta pendiente. «Me hacía falta un respiro, pero cuando hablé con Gran Hermano de nuevo, vi al equipo y dije… Vamos para adelante. La primera vez quedé segundo -ya que entonces resultó ganadora Laura Matamoros-, vamos a ver si la segunda gano». Encerrado en una caja blindada, el ex de Mónica Hoyos ha dejado sin palabras en su entrada a Cristina Piaget, su compañera de concurso y con la que formará equipo.

El pasado sentimental de Carlos Lozano y Cristina Piaget

Cuando se ha desvelado el nombre del «animal televisivo» que iba a formar parte del casting, Piaget no daba crédito. La audiencia ha quedado, en un primer momento, de lo más sorprendida ante la efusividad del encuentro entre la top model y el presentador televisivo, que reconocieron que se conocían de toda la vida.

El encuentro entre Cristina Piaget y Carlos Lozano en ‘GH DÚO’. (Foto: Telecinco)

«Éramos muy inocentes en los 90», comenzaba diciendo Carlos bajo la atenta mirada de Cristina. Desde el primer momento, la complicidad entre ambos se palpó y traspasó la pantalla, pues no se dejaron de abrazar e intercambiar miradas cómplices en su reencuentro. Aunque la modelo se mostró más reticente a la hora de recordar su pasado sentimental con Lozano, finalmente el concursante, antes de terminar la primera gala, se abría para contar lo que realmente ocurrió entre ellos cuando eran dos exitosos jóvenes en las pasarelas. «Yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Nos mirábamos a los ojos y nos besábamos en los labios. Fue muy bonito», reconocía el ex de Mónica Hoyos. ¿Será su reencuentro en la casa de GH DÚO un punto de inflexión en su relación?

Cristina Piaget no cierra las puertas a una relación

Por su parte, Piaget se ha mostrado mucho más genuina y reticente a la hora de hablar de su pasado con Carlos Lozano. Eso sí, antes de su entrada en el concurso y bajo la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez, la modelo reconocía que no tenía problema alguno a la hora de conocer a alguien en la casa, aunque con una clara condición: su próxima pareja tendría que ser menor que ella, un requisito que su compañero de reality no cumple.

Carlos y Cristina se mostraron de lo más cómplices en la gala. (Foto: Telecinco)

Sin lugar a dudas, Carlos Lozano ha llegado al concurso pisando fuerte pues, en pleno directo, también se destapaba su affaire con Belén Rodríguez. Aunque la colaboradora televisiva le restó importancia a este encuentro, lo cierto es que ambos han reconocido que tuvieron «un tonteo» y que fue Jorge Javier Vázquez el que hizo de celestino entre ambos. «Tú fuiste el que tuviste la idea de juntarnos», comentaron entre risas. ¿Saldrá el ex de Mónica Hoyos con una nueva pareja del reality?