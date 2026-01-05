Las polémicas en la vida de Cristina Piaget, sin filtro: del bullying al abuso

Cristina Piaget se ha convertido en la nueva concursante oficial de GH DÚO. La top model, que ha sido protagonista de numerosos titulares por los dramas de los que ha hablado sobre su vida personal -como el acoso que vivió como modelo o sus problemas con la alimentación-, se une de esta manera al casting del reality en el que también están confirmados Carmen Borrego, Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales y Belén Ro, que el próximo 8 de enero entrarán en la casa más famosa de la televisión. «Este es el sueño que me quedaba por vivir», ha adelantado la maniquí, que ha sido musa de numerosos diseñadores de moda de gran prestigio.

La vida de luces y sombras de Cristina Piaget

Nacida el 14 de mayo de 1969 en Madrid, Cristina Piaget fue una de las modelos más reputadas de los años 90 junto a nombres como Eugenia Silva, Laura Ponte, Judith Mascó o Esther Cañadas. La maniquí, que inició su carrera artística en el Real Conservatorio de Danza Clásica donde recibió una poderosa formación teatral, triunfó en las pasarelas de nuestro país y se convirtió en todo un icono de la moda internacional.

Cristina Piaget fue una importante modelo de los años 90. (Foto: Gtres)

Sin lugar a dudas, fue una de las musas de diseñadores de la talla de Paco Rabanne, Valentino, Christian Dior e Yves Saint Laurent, para los que trabajó en la década de oro de las pasarelas. Sin embargo, su triunfo en este sector no fue nada fácil. En sus primeros años como modelo, Piaget sufrió acoso y experiencias de lo más desagradables en el despegue de su carrera.

«Hice el catálogo de Bloomingdale’s con una modelo que se hizo luego súper famosa y se casó con Rod Stewart, Rachel Hunter, aunque entonces no era muy conocida. El fotógrafo era un francés llamado Marc Hispard y tuvo fijación conmigo el primer día. A la mañana siguiente, me llamaron de la agencia Ford, que me representaba entonces, y me dijeron que Hispard me había propuesto para una portada de Vogue América y para una campaña internacional de Coca-Cola cuando tenía 20 años. Después de cenar, cuando volvíamos cada uno a nuestro bungalow, me dijo: «Esta noche voy a dejar mi puerta abierta». Me extrañó mucho… Pero yo no entré. Al día siguiente, ni había opción para Vogue, ni campaña de Coca-Cola. Yo sé que si me hubiera metido en esa habitación, me hubiera colocado en una noche (…). Él quería algo a cambio. Yo no soy una puta, soy modelo», contó en LOC.

No ha sido este el único drama al que ha tenido que hacer frente la modelo en su vida y en su carrera. Tal y como contó en varios medios, en su etapa dorada como modelo sufrió un TCA y, concretamente «bulimia». «Me boicoteaba a mí misma porque no me gustaba que se acercaran a mí sin verme por dentro. Quería que vieran otra cosa y me ponía lo peor de mi misma, no me arreglaba… quería que me escucharan más (…). Las nuevas generaciones deben escucharse por dentro», comentó.

Los dramas de Cristina Piaget en su vida. (Foto: Gtres)

El bullying que sufrió su hijo

Unas palabras que no pasaron desapercibidas y que tenían un importante significado detrás para la modelo y es que su hijo Paul David, con tan solo 10 años de edad, sufrió bullying en el colegio. «Mi hijo tiene ese lado artista… Los niños se meten en las redes ven lo que hace su madre y transgiversan. Él me lo contó llorando y tuve que hacer terapia para calmarlo. Le enseñé la redes para que viese que no había ningún escrito que dijese eso», reveló.