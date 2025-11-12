Anita Williams y Montoya son el claro ejemplo de ni contigo ni sin ti. A pesar de que la catalana recientemente ha asegurado que entre ellos hay solo una amistad, han salido a la luz unas imágenes en las últimas horas que demuestran todo lo contrario. Pese a las infidelidades o los distanciamientos, existe un evidente hilo rojo entre ellos. Hace solo unos días que los ex concursantes de La isla de las tentaciones -el reality que marcó un antes y un después en su relación sentimental-, tuvieron un reencuentro de lo más apasionado en Madrid donde no ocultaron sus sentimientos, así como besos o gestos cómplices. Una prueba que demuestra que lo suyo no ha quedado en agua de borrajas.

Su cita en Madrid

Aunque en los últimos días han negado que lo suyo es más que una amistad, las fotos no mienten. La revista Diez Minutos ha destapado una cita íntima del sevillano y de la catalana, que han sido vistos paseando por las calles de Madrid donde se han intercambiado besos y abrazos bajo la lluvia.

Sandra Barneda, Montoya y Anita Williams. (Foto: Telecinco)

El medio citado ha explicado que estas imágenes son previas a que la pareja acudiera a un restaurante cercano a la casa de Montoya, donde Williams ha sido fotografiada entrando con maletas para pasar unos días juntos. Una prueba innegable de que son algo más que amigos.

Los rumores de su reconciliación

Desde su salida del programa que presenta Sandra Barneda en República Dominicana, Anita y Montoya han tenido una relación de altibajos. Aunque salieron de La isla de las tentaciones separados, sus caminos se volvieron a cruzar en Supervivientes, donde dieron cuenta que su complicidad -pese a los momentos de tensión-, seguía intacta.

Sus gestos cómplices -e incluso de cariño-, pusieron de manifiesto que la chispa entre ellos no se había apagado. Aunque los protagonistas negaron la mayor, poco tiempo después fueron pillados en una escapada romántica. Entonces, el sevillano dijo que era imposible que volviera con su ex pues sus heridas del pasado seguían presentes.

Montoya bailando en un evento. (Foto: Gtres)

Fue por ello que, de nuevo, volvieron a tomar caminos por separado. Hace solo unos días confesaron que entre ellos existía un trato cordial y que se habían reencontrado tras el reality en el que participaron en Honduras tras meses sin hablarse. Entonces, Williams dejó la puerta abierta a una reconciliación, lo que avivó los rumores de una nueva oportunidad en su historia de amor.

Además a ello se sumó que la creadora de contenidos publicó un vídeo en su cuenta de TikTok con una canción en la que daba cuenta que no se había olvidado de su ex. Unas especulaciones que llegaron hasta Anita, que negó la mayor: «¿Qué pasa, que ahora no voy a poder subir vídeos tranquila con una canción que es trending topic en TikTok? ¿Todo se tiene que relacionar? Chico, de verdad, por favor, nene, descansa, duerme, hay más vida, más personas y más polémicas que esa».