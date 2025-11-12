Cayetano Rivera se ha convertido en el protagonista indiscutible de los nuevos números de las revistas de la semana. El torero ha protagonizado un aparatoso accidente de tráfico al estrellar su furgoneta contra una palmera, a escasos metros de su residencia de Sevilla. Como no podía ser de otra manera, han trascendido diferentes versiones sobre lo ocurrido: desde que se dio a la fuga hasta que dio positivo en alcoholemia. El hijo de Carmina se ha pronunciado para desmentirlo todo y, a través de la revista ¡Hola!, ha aclarado que en ningún momento se realizó una prueba.

Pero más allá de esta polémica, la revista del saludo también ha publicado una entrevista exclusiva de Raphael en la que habla sobre su vida, un año después de que le detectasen un linfoma cerebral. Por otro lado, también ha anunciado en primicia que Patricia Cerezo y Kiko Gámez se casan, así como ha publicado imágenes, que hasta ahora no habían salido a la luz, de la celebración del 45º cumpleaños de Eva González junto a su nuevo amor.

Por su parte, la revista Semana también ha analizado la situación en la que se encuentra Cayetano Rivera tras su accidente, ya que ha vuelto a posicionarse en el punto de mira de la crónica social de nuestro país. Sin embargo, en medio del revuelo, su sobrina, Tana Rivera, tampoco ha pasado desapercibida, ya que ha sido pillada por el medio mencionado besándose apasionadamente con el que parece ser su nueva pareja. Según los datos que ofrece, se trata de un ejecutivo de una conocida empresa española. No obstante, la revista le ha dado todo su protagonismo a la Reina Letizia, quien no para de hacer frente a diferentes compromisos profesionales mientras el revuelo generado alrededor de las polémicas memorias de su suegro, el Rey Juan Carlos I, solo aumenta.

Diez Minutos se ha centrado en el clan Pantoja y en la reciente entrevista que ha concedido Kiko Rivera a ¡De viernes! tras más de cinco años alejado de la televisión. El DJ dudó sobre la incipiente relación de Irene Rosales con Guillermo, pero mientras tanto, la sevillana ha decidido refugiarse del huracán mediático en su nuevo amor, tal y como se puede ver en las románticas fotografías de ambos fundiéndose en un apasionado beso en plena calle. Además, el nuevo número también ha anunciado en exclusiva que Anita y Montoya, ex participantes de La isla de las tentaciones 8, han decidido darse una nueva oportunidad.

Por último, Lecturas ha decidido centrarse en la estrella del momento: en Rosalía. La cantante ha batido récords con su nuevo álbum y, con motivo de su indudable éxito, ha concedido una entrevista a la revista donde confiesa todos sus secretos. Además, también han sacado a la luz unas fotografías en las que aparece Isa Pantoja derrumbada tras la entrevista de su hermano Kiko. A su lado se encuentra Asraf Beno, quien se ha convertido en su apoyo fundamental.

Como no podía ser de otra manera, tanto Lecturas como Diez Minutos también han dejado hueco en su portada para la nueva polémica de Cayetano Rivera.