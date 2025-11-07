Telecinco vivió este viernes una de sus noches más mediáticas de la temporada con la esperada reaparición televisiva de Kiko Rivera. El DJ concedió a ¡De Viernes! su primera entrevista tras el anuncio de su separación de Irene Rosales, una conversación en la que, durante más de diez horas de grabación y más de doscientas preguntas, el hijo de Isabel Pantoja se abrió en canal para abordar los motivos de su ruptura, sus errores, y el complejo momento familiar que atraviesa. El programa, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, apostó fuerte por esta exclusiva y grabó la entrevista en la nueva vivienda sevillana del artista, símbolo -según él mismo explicó- de una etapa de «renovación personal» tras años de silencio mediático. «He sufrido, he llorado, me han dicho de todo. Pero también he aprendido mucho», confesó Rivera al comienzo del especial.

El testimonio más impactante llegó cuando el DJ relató sin filtros cómo se fue deteriorando su matrimonio con Irene Rosales tras nueve años de relación y dos hijas en común. «Los últimos tiempos fueron muy complicados porque vi cómo mi matrimonio se desgastaba. Tampoco voy a decir que yo haya sido el marido perfecto, pero llegó un punto en el que ya no éramos pareja. Parecíamos compañeros de piso», reconoció. En otro momento, añadió con crudeza: «La relación estaba rota. Ese deseo, esas ganas de estar ya no estaban… Incluso me atrevería a decir que me llegaba a molestar su presencia. Entonces me pregunté: ¿qué carajos hago yo aquí?».

Kiko Rivera también abordó sin rodeos el tema de las infidelidades, una cuestión que había planeado sobre su historia con Irene desde hace años. «No me siento orgulloso de haber sido infiel, pero Irene me perdonó», afirmó. Aun así, aseguró que la ruptura fue fruto de un desgaste mutuo y no de un episodio concreto: «Lo intentamos, pero ya no había forma de remontar».

El reproche más duro de Kiko Rivera a su madre

En la entrevista, Rivera no solo habló de su ex mujer. También dedicó un amplio espacio a su complicada relación con su madre, Isabel Pantoja, con quien no mantiene contacto desde hace tiempo. «La persona que más me ha decepcionado en estos años alejado de la tele es mi madre. No perdono que no haya sabido estar a la altura como abuela», sentenció. Sus palabras provocaron un silencio en plató y un gran revuelo en redes sociales, donde su testimonio fue seguido con atención.

Kiko tampoco esquivó las preguntas sobre su hermana Isa Pantoja, con la que mantiene un distanciamiento prolongado. «Cuando nació su hijo no tuve el valor de levantar el teléfono», admitió con cierto pesar. En cambio, reconoció mantener una buena relación con su prima Anabel Pantoja y con sus hermanos Rivera, especialmente con Cayetano.

Kiko Rivera en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Audiencia récord y polémica: la reaparición de Kiko Rivera desata el debate

Aunque la cifra no ha sido confirmada, colaboradores del programa apuntaron a que Kiko habría cobrado entre 60.000 y 80.000 euros por esta exclusiva, una cantidad en la línea de otras grandes entrevistas del formato. En redes sociales, la entrevista de Kiko Rivera se convirtió rápidamente en tendencia, con miles de comentarios divididos entre quienes aplaudían su sinceridad y quienes le reprochaban haber roto su promesa de no hablar públicamente de su divorcio. Cabe recordar que, el pasado agosto, el propio Kiko aseguró en un comunicado que no monetizaría su ruptura ni hablaría de su vida privada en televisión.

Kiko Rivera en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Tras la emisión de la entrevista grabada, el programa continuó en directo con la presencia en plató de Jessica Bueno, tercera clasificada de Supervivientes All Stars y ex pareja de Rivera. Jessica, visiblemente tranquila, comentó tanto su paso por el reality como las declaraciones de Kiko. «Le deseo lo mejor, sobre todo por el bienestar de nuestro hijo», dijo, antes de reconocer que sigue inmersa en el proceso judicial con su ex marido, el ex futbolista Jota Peleteiro.