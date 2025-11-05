Kiko Rivera romperá su silencio en ¡De viernes! tras años sin sentarse en un plató de televisión. Pese a que el hijo de Isabel Pantoja prometió que no iba a «sacar partido económico» de su separación de Irene Rosales, finalmente el DJ parece habérselo pensado mejor y ha cambiado radicalmente su opinión. El hermano de los Rivera Ordóñez no solo ahondará en la ruptura con la madre de sus hijas, sino que también hablará de su situación actual con su progenitora o con su hermana, con las que no tiene relación desde hace años.

Kiko Rivera cambia de opinión

Hace unas horas, Telecinco desveló que Santi Acosta -presentador de ¡De viernes! junto a Bea Archidona-, ha visitado a Kiko Rivera en su casa de soltero. El hijo pequeño de Paquirri está dispuesto a dar su versión de su ruptura con Irene Rosales. De hecho, en el adelanto de la entrevista, desvela cuál fue el detonante de la separación. «¿Qué ha sido lo más difícil de estos últimos cuatro años?», le pregunta el periodista. Una respuesta que el DJ tiene clara. «Quizás ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día», contesta. Una respuesta cuanto menos sorprendente, ya que en estos cinco años apartado de los platós de televisión, el artista también se ha enfrentado a varios conflictos familiares.

Kiko Rivera en el adelanto de su entrevista en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

De hecho, en este teaser de la entrevista, también hace mención a dos personas que han formado parte de su pasado. Visiblemente emocionado, Kiko destaca la ausencia de «su madre» y de «su hermana» durante este tiempo -la última vez que mantuvo contacto con la artista fue tras la pandemia y con Isa Pantoja tras la muerte de su abuela, doña Ana Martín-. ¿Desvelará el pequeño de los Rivera en qué punto se encuentra con Isabel Pantoja tras años sin hablar?

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención desde que se conociera su entrevista a Santi Acosta, ha sido su gran contradicción. En el primer comunicado de su ruptura, Kiko dejó claro que, bajo ningún concepto, iba a dar una entrevista: «Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada. Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario».

Además, por si no había quedado claro, el intérprete de Así Soy Yo hizo un segundo comunicado para zanjar cualquier tipo de aparición en los medios: «Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie».

Aunque todavía se desconoce el motivo por el que Kiko ha decidido finalmente conceder una entrevista -pese a que en un principio aseguró no hacerlo-, lo cierto es que esta aparición televisiva llega semanas después de que saliera que Irene Rosales -que también ha concedido una exclusiva- ha rehecho su vida sentimental.