La Reina Letizia ha presidido este jueves 8 de enero una entrega de premios. Estos galardones están destinados a reconocer la profesión periodística, así como la libertad de expresión y el compromiso ético y que celebra su XXIII edición. Aunque la presencia de la monarca -que ha asistido con un traje de chaqueta de raya diplomática- era una de las más esperadas, a este acto también han acudido otros rostros conocidos, como Cayetano Martínez de Irujo.

De Cayetano Martínez de Irujo a Jaime de Marichalar

Una de las presencias más destacadas a este acto presidido por la mujer de Felipe VI ha sido Cayetano Martínez de Irujo. El hijo pequeño de Cayetana de Alba ha aparecido por primera vez ante los medios desde su boda con Bárbara Mirjan. El duque de Arjona ha estado alejado del foco mediático estos meses ya que, tal y como desveló a este medio en primicia, padecía un problema de salud que le había obligado a guardar reposo -por ello tampoco pudo recordar a su madre como cada diciembre en una misa ni pudo viajar de luna de miel con su ya esposa-. «Tenía una misa programada a las ocho de la tarde hoy y desgraciadamente la he tenido que posponerla porque he tenido una infección en la articulación y estamos intentando resolverla y me han exigido los médicos inmovilización, sino total, lo más total posible. Me querían ingresar, pero estoy en casa con un tratamiento», nos contó.

Cayetano Martínez de Irujo reaparece tras su boda con Bárbara Mirján. (Foto: Gtres)

Es por ello que esta aparición es cuanto menos significativa, ya que supone que el hermano de Eugenia Martínez de Irujo se encuentra mucho mejor. Además, en este acto se ha mostrado de lo más sonriente, una prueba que da cuenta que ha empezado el 2026 de la mejor manera y mucho más recuperado de sus dolencias.

Jaime de Marichalar también ha estado en este acto presidido por su ex cuñada, la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

A estos premios también ha acudido Jaime de Marichalar, que ha sido uno de los rostros más vistos en los medios de comunicación. Su presencia también ha sido cuanto menos relevante ya que ha coincidido con su ex cuñada, la Reina Letizia.

Paloma Segrelles también ha asistido a la gala de premios. (Foto: Gtres)

La alta sociedad femenina también ha estado representada por Paloma Segrelles, la única hija del abogado Paco Segrelles, que es habitual verla en este tipo de actos como el pasado mes de octubre como invitada a la recepción de Sus Majestades en el Palacio Real en el marco del Día de la Hispanidad.

De izquierda a derecha. Cayetana Álvarez de Toledo, Albert Rivera y Cuca Gamarra. (Fotos: Gtres)

La política también ha tenido su espacio en esta entrega de premios. Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular también ha asistido a este acto con un look con un aire navideño de traje de chaqueta y pantalón de terciopelo en color rojo. Tampoco ha faltado Cayetana Álvarez de Toledo, que ha apostado por un traje de chaqueta combinado por una blusa blanca.

Finalmente, también ha asistido a esta gala organizada por El Mundo el ex político Albert Rivera, que actualmente ejerce la abogacía y colabora en distintos programas de televisión.